高雄男子駕車拒檢逃逸，警成功攔截搜毒570多公克。（民眾提供）

高雄曹姓男子（31歲）將毒品藏匿車內，並駕駛該輛轎車訪友，行經苓雅區四維四路、中華四路口，恰遇巡邏員警，警方發現車牌燈未亮，欲攔查並告知，不料，曹男拒檢且加速逃逸，警方尾隨攔截，在車上取出570多公克毒品，今將曹嫌移送法辦。

苓雅分局今（5）日指出，員警尾隨逃逸的轎車，懷疑車上恐有違禁品，一路鳴警報器，避免傷及無辜路人，一直尾隨至青年二路與自強三路口，上前攔查逮捕駕駛曹男（31歲）。

警方當場查扣三級毒品咖啡包130包（毛重513.6公克）、三級毒品哈密瓜錠47顆（毛重56.96公克）、三級毒品愷他命1包（毛重1.15公克），並將曹嫌逮捕帶回偵訊、驗尿，訊後依違反刑法公共危險、妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

