2月大女嬰第一次送保母家就猝死 警初步排除人為因素

救護車趕往保母家中進行搶救。（記者徐聖倫翻攝）

新北市樹林一對夫妻將2個月大的新生女嬰托給保母照顧，昨日第一次送往保母家，不料保母剛泡好奶要餵孩子，一看竟然嘴唇發紫沒有呼吸，趕緊報案求援。女嬰送醫急救仍不治，警方初步查看並沒有特殊外傷，也沒有溢奶現象，將待下午刑事相驗再行釐清死因。

據悉，昨下午2時許，119、110接獲報案，稱樹林區忠孝街某民宅有女嬰突然死亡，警方、消防同時派員前往，第一時間將女嬰送往亞東醫院救治，但最終仍無力回天。醫院向警方表示，女嬰身上沒有特殊外傷，也沒有溢奶現象，初步無法斷定死因。

警方表示，經過多方查證，以及查驗50歲廖姓保母紀錄，找不到人為因素；廖婦向警方供稱，早上孩子送來時，有餵過第一次奶，當時察看孩子好多次，確認沒有溢奶，沒想到要餵中餐，泡好奶再次查看，孩子就已臉色發紫失去生命徵象。

家屬向警方透露，孩子疑似本來身體健康狀況就不穩定，初步對保母並沒有意見。警方表示，今下午2時將會進行刑事相驗，屆時再行釐清女嬰確切死因。

