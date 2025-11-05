為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    模仿蜘蛛人！南方澳進安宮黃金、珊瑚被竊損失近3千萬元

    2025/11/05 12:54 記者江志雄／宜蘭報導
    鑲在珊瑚媽祖神像上的頂級珊瑚珠被拔掉2顆（紅圈處）。（記者江志雄攝）

    鑲在珊瑚媽祖神像上的頂級珊瑚珠被拔掉2顆（紅圈處）。（記者江志雄攝）

    香火鼎盛的宜蘭縣南方澳進安宮，今天（5日）凌晨被人入侵，珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，損失近3000萬元。廟方發現竊賊破壞3樓空氣窗，再模仿蜘蛛人攀爬牆面，從5公尺高的空氣窗，爬到2樓大殿行竊，警方封鎖現場採證擴大偵辦。

    事發後，廟方清點失竊財物，包括鑲在珊瑚媽祖神像上的五顆頂級珊瑚珠（每顆重有120克拉），被拔掉2顆，10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠均不翼而飛，另外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像1條珊瑚項鍊也失竊。

    廟內監視器拍到畫面顯示，一名穿著黑色帽T蒙面男子，今天凌晨零時從南方澳進安宮3樓後方的空氣窗潛入廟內，爬進2樓大殿神龕，搜刮珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件，裝進自備的袋子內，離去被保全系統感應到，鈴聲大響，他察覺事跡敗露，趕緊打開二樓後門逃之夭夭，作案時間約50分鐘。

    案發後，廟方人員發現3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗被破壞，竊賊疑似從窗口侵入，模仿蜘蛛人手法攀爬牆面，從5公尺高處爬到2樓大殿犯案。

    南方澳進安宮總幹事賴桂美說，進安宮2樓通往3樓的通道平時大門深鎖，工作人員沒事很少上樓，竊賊應是預謀犯案，事前到廟勘查，掌握現場狀況，再趁機入侵大肆搜刮。

    據了解，警方已掌握竊賊身分，嫌犯得手後搭乘出租車輛離開南方澳，沿著北宜公路往北逃逸，專案小組正在循線追查。

    竊賊從3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗被破壞，竊賊疑似從窗口侵入行竊。（記者江志雄攝）

    竊賊從3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗被破壞，竊賊疑似從窗口侵入行竊。（記者江志雄攝）

    警方拉起封鎖線採證擴大偵辦。（記者江志雄攝）

    警方拉起封鎖線採證擴大偵辦。（記者江志雄攝）

    穿著黑色帽T蒙面男子，潛入南方澳進安宮洗劫珊瑚媽祖過程被監視器拍下。（影片由讀者提供）

    穿著黑色帽T蒙面男子，潛入南方澳進安宮洗劫珊瑚媽祖過程被監視器拍下。（影片由讀者提供）

    南方澳進安宮珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，右為總幹事賴桂美。（記者江志雄攝）

    南方澳進安宮珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，右為總幹事賴桂美。（記者江志雄攝）

    熱門推播