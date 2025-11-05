500多萬元金條丟苗栗貓裏山公園 警方追出失主疑是「他」

苗栗市貓裏山公園一早被發現500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，警方掌握金條主人疑似惟在地一名67歲獨居老翁，前往查訪確認、釐清。（圖由民眾提供）

苗栗市貓裏山公園一早被發現價值500多萬元的7條金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣被棄置，苗栗警方排除與宜蘭南方澳進安宮珊瑚媽祖竊案有關，查出該批金條於今年8月從南苗一家銀樓賣出，經向業者了解，掌握金條主人疑為在地一名67歲獨居老翁，前往查訪確認、釐清。

今早到貓裏山公園晨運的民眾，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。市公所接獲通報，派員到場赫然發現可能是真鈔，趕緊報警，初步清點6萬多元台幣、1萬多元人民幣，此外，還有用小布袋分裝的5兩金條7塊，附台灣銀樓的保證書。

警方同步也請市公所調閱貓裏山公園相關監視器影像，追查棄置人身分，惟沒有可拍攝到棄置位置的監視器鏡頭，不過警方在袋內發現有交易單據，由南苗一家銀樓於8月間售出，派員前往該家銀樓查訪，掌握金條主人疑為在地一名67歲獨居老翁，前往查訪確認、釐清。

宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖，今（5）日凌晨遭宵小洗劫，神像身上黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元，無巧不巧，苗栗市貓裏山公園今早竟被發現棄置500多萬元的金條及6萬多新台幣、1萬多人民幣；苗栗警方不敢大意，經與宜蘭警方確認，兩者無關聯。

晨運民眾於貓裏山公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票。（圖遊民眾提供）

