    社會

    夜會女網友她竟負氣墜溪、傳男消防員不敢打119 南市徹查

    2025/11/05 12:16 記者王俊忠／台南報導
    消防人員將墜落台南北區柴頭港溪的受傷女子吊掛上岸送醫。（民眾提供）

    消防人員將墜落台南北區柴頭港溪的受傷女子吊掛上岸送醫。（民眾提供）

    台南市消防局1名新進男隊員，日前與1名女網友深夜約會，傳出兩人發生不快，女方竟下車墜落在北區柴頭港溪內。這名男警消疑怕身分曝光，不敢打119、改打110報案，趁自己人救援時還離開現場。但事後被消防局回溯手機號碼查出警消身分，糗事曝光。

    南市消防局督察室表示，對於傳出該局有男隊員夜會女網友，女網友負氣下車墜落溪裡，男隊員嚇到不敢打119等情事，消防局長李明峯相當重視，已交辦督察室徹查中。

    據了解，這起事件發生在11月1日凌晨2點多，南市消防局獲報北區開南街附近的柴頭港溪有女子跳下溪河，出動公園、復興分隊人車前往搶救，發現墜河女是救護勤務的「常客」。因女子在車上與第1次見面的男網友發生不快，她竟負氣下車跳入柴頭港溪，掉在5、6米深溪底，幸溪底有水、多軟土，人意識清楚。

    消防人員費一番功夫將女子（身體多處擦挫傷）吊掛上岸及送醫，幸無生命危險。

    消防局119勤務中心為快速辨識報案人來電身分，包括局長等所有警消的手機號碼都登錄在系統裡。消防局事後依規定向市警局110登錄報案人手機號碼，螢幕卻跳出來某分隊男隊員的姓名，赫然驚覺報案人是警消自己人。

    據悉，這名男隊員長相斯文、身材瘦結實，剛從外縣市調任台南不久，除同隊人員，多數他單位的消防同僚都不太認識。有參與救援女子的消防員回想，這名學弟當時神情有些尷尬、說話遮遮掩掩，也沒說幾句話，因其車子停在河堤，擋住消防車進出，他在移車時就開走離開現場，如今回想經過，可猜測他沒打119報案的緣故了！

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    消防人員下到台南北區柴頭港溪，救援墜落溪底的受傷女子。（民眾提供）

    消防人員下到台南北區柴頭港溪，救援墜落溪底的受傷女子。（民眾提供）

