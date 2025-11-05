打槍3000元網路約砲！ 7旬阿伯收血腥照嚇到報警

女方告知先買點數再性交易被阿伯打槍，女方不斷嗆聲，阿伯嚇到報警處理。（警方提供）

彰化員林一名現年74歲的阿伯上網「約炮」，雙方約定3000元成交，女方要求先到便利超商買APPLE點數，但阿伯覺得是詐騙，便取消交易，女方氣得傳血腥照恐嚇，阿伯報警，警方告知，此為常見的網路交友詐騙手法。

阿伯在臉書看到一名女子面貌姣好，自稱「失婚」已久，想要有好緣份。雙方互加LINE 好友，展開聊天，對方暗示自己有在做「半套」、「全套」，要不要試試看，阿伯聽到茫酥酥「浴火焚身」、「心癢難耐」，雙方約定3000元成交，對方求阿伯先到便利超商「買APPLE點」就會告知交易地點，阿伯心想，打個砲，搞得那麼複雜，「真人」都沒看到，就要先付3000元，覺得對方是做詐騙，便取消交易。

女方嗆聲，「老娘為了妳沒約人，現在你給我打槍，是在耍我嗎？」、「我也是有後台的，你這支電話，我會請大哥偵查」。

阿伯覺得，對方可能有黑道背景，會找他算帳，他趕緊向警方報案。警方向阿伯說，這是常見的網路交友詐騙手法，勸說購買點數後，對方就不見。

員林分局表示，隨著網路交友日漸普及，假交友詐騙案件也持續攀升，詐騙集團利用人們對愛情與陪伴的渴望，透過社群媒體、交友軟體甚至LINE、IG等通訊工具，主動接觸目標對象，進而設下愛情與金錢交織的騙局。如有疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線或就近向派出所洽詢，以防落入詐騙陷阱。

