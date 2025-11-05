為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    市民大道機車擦撞騎士骨裂送醫 一車主涉肇逃警追查中

    2025/11/05 11:57 記者鄭景議／台北報導
    大安警方調閱監視器後發現，盧男的機車右側疑似因未保持行車安全間隔，碰撞到另一輛同向機車的左側車身才肇事。（記者鄭景議翻攝）

    64歲盧姓男子昨（4）日下午騎乘機車行經台北市市民大道與延吉街口時發生自摔事故，導致他右腳骨裂送醫。盧男自稱未與他車碰撞，但大安警方調閱監視器後發現，盧男的機車右側疑似因未保持行車安全間隔，碰撞到另一輛同向機車的左側車身才肇事，而該輛機車駕駛卻未停留現場。警方目前已鎖定車主，將通知到案說明，以釐清有無涉及肇事逃逸。

    昨下午4時11分許，盧男騎乘機車沿市民大道四段西向東第一車道行駛。不料，他突然摔車，且就摔在路中央，一時險象環生。警消抵達後發現他有右腳骨裂、右手輕微擦挫傷，緊急送往台安醫院治療。

    盧男向警方表示是自己不慎自摔，但大安分局員警調閱監視器後，發現監視器畫面顯示，盧男的機車疑似未保持足夠的安全間隔，右側車身曾碰撞到另一輛普重機的左側車身，這才是導致他失控摔車的肇事原因。

    警方表示，該輛機車駕駛在事發當下未停留現場，本次事故造成盧男車輛輕微車損，盧男經觀察無酒駕情形。警方目前已查明該機車車主身分，將通知其到案說明，以釐清事故經過及有無涉嫌肇事逃逸，詳細肇事原因正調查中。

    大安分局呼籲駕駛人應隨時注意周遭路況並保持安全行車間隔，保留足夠的反應空間以應變道路上的突發狀況，以避免事故發生。

