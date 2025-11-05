為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    不滿3月大兒子哭鬧痛毆致死 台中狠父重判12年

    2025/11/05 11:50 記者許國楨／台中報導
    台中市馮姓男子痛毆3月大兒子致死，二審今審結維持原判。（資料照）

    台中市馮姓男子痛毆3月大兒子致死，二審今審結維持原判。（資料照）

    台中市22歲馮姓男子因不滿3個月大兒子哭鬧，竟徒手重毆頭部造成腦部重創，經搶救月餘仍宣告不治，連妻子詢問經過都被他打斷牙，台中地院依家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，二審台中高分院今宣判，駁回上訴，維持原判。

    判決指出，馮男無業，由於妻子外出工作，他在家獨自照顧年僅3個月的兒子，前年12月10日下午，他因男嬰啼哭不止情緒失控，徒手痛毆孩子臉部及頭部，甚至以外力撞擊導致顱內嚴重出血、視網膜破裂，男嬰當場停止哭鬧、流鼻血，但馮僅以衛生紙擦拭，隨即不理。

    數小時後發現孩子嘴角發紫、無反應，馮才驚覺不對，打電話通知妻子報案，惟送醫時已無呼吸心跳，醫院緊急裝上葉克膜搶救，雖短暫恢復心跳，仍昏迷一個多月後不治，案發兩天後，妻子追問孩子受傷經過時，馮男竟再度暴怒出手，打斷妻子門牙、造成臉部挫傷。

    警方獲報介入，馮一度辯稱是「開車時孩子撞到方向盤」，後又改口「抱孩子時跌倒不慎撞傷」，但與醫師鑑定結果明顯不符，檢方聲押馮男獲准，台中地院依家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，可上訴。

    案經台中高分院審理今審結，法官認馮男長期家暴妻子，性情暴躁、情緒控管極差，對僅3個月大的親生兒子竟痛下毒手，行為極為惡劣，痛斥其「喪失人性父職本能」，加上事後說詞反覆、毫無悔意駁回上訴，維持一審原判。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播