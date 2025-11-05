為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    目無法紀！ 偷車撞人肇逃還大膽開上路 車主友人當街攔阻

    2025/11/05 11:54 記者黃淑莉／雲林報導
    龍潭路直接開車攔阻竊嫌，警方到場逮人並在車上查獲毒品。（民眾提供）

    45歲姜姓男子涉嫌偷車，開到雲林虎尾時撞到路人又逃逸，昨（4）日晚上又開贓車趴趴走，在斗六龍潭路被車主友人行經眼尖發現，直接開車上前攔阻，斗六警分局獲報趕到現場，當場逮人，並在車上查獲毒品，全案由警方擴大偵辦中。

    斗六龍潭路雲林科技大學路段，昨天晚上發生一輛轎車追撞賓士轎車及砸車事故，吸引許多路人圍觀，警方獲報前往現場處理，發現其中賓士車是通報失竊，以警車前後攔阻，並將賓士車男駕駛留置現場。

    據指出，姜嫌在莿桐竊車後，開車到虎尾疑似在撞到路人逃逸，被撞老人傷重仍在昏迷中，失竊車主在網路社PO出車子照片、車牌，請網友幫忙協尋車跟肇事竊嫌。

    姜嫌昨天下午又開著贓車趴趴走，6點多行經斗六龍潭路被車主的友人發現，友人直接開車上前攔阻，姜嫌還企圖倒車逃逸，隨即多人上前將姜嫌從駕駛座拉下來。

    斗六分局指出，昨天上午接獲轄內修車廠報案，指廠內有車輛失竊，調查監視器追查，晚上6點多獲報失竊車出現在龍潭路，員警到場查獲涉案姜姓男子，並在車內起獲海洛因毒品，全案由警方擴大釐清案情偵辦中。

    失竊賓士車主的友人在斗六龍潭路直接開車攔阻竊嫌，警方到場逮人並在車上查獲毒品。（民眾提供）

