為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南港熱心警讓旅客手機失而復得 日男大讚台灣警民

    2025/11/05 12:02 記者鄭景議／台北報導
    警僅花1小時就迅速調閱監視器鎖定車號，成功聯繫上司機，讓宮尾男子的手機失而復得。（記者鄭景議攝）

    警僅花1小時就迅速調閱監視器鎖定車號，成功聯繫上司機，讓宮尾男子的手機失而復得。（記者鄭景議攝）

    27歲日籍男子宮尾上週末在台北市搭乘計程車時，不慎將手機遺落在車上，因手機內含重要資料而焦急萬分。所幸台北市南港分局員警展現台灣警察的高效率與耐心，在受理報案後，僅花1小時就迅速調閱監視器鎖定車號，成功聯繫上司機，讓宮尾男子的手機失而復得。也讓他大讚台灣警的熱心與良善印象，以及台灣人的拾金不昧。

    據了解，宮尾男當天從忠孝東路5段上車，搭乘計程車至和平西路後，才發現手機遺落於車內，立刻至南港分局玉成派出所尋求協助。

    當時擔服備勤勤務的警員郭懷升見宮尾男神情緊張，立刻以英語回話並搭配翻譯軟體安撫情緒，詳細詢問乘車與下車地點。由於乘車處監視器畫面無法清楚辨識車號，郭員耐心地調閱沿線監視器，仔細比對路程時間、車型，最終僅花費1小時就成功釐清計程車號，並順利與司機取得聯繫。

    經確認，該名司機已將宮尾男的手機送交新北市中和分局國光派出所。宮尾男得知手機失而復得，才終於鬆了一口氣。他離去前大讚拾得人拾金不昧，以及警方高效、貼心的服務精神。

    南港分局分局長許城銘呼籲，民眾搭乘計程車或大眾運輸交通工具時，上、下車都應再三確認自身隨身物品，以避免物品遺失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播