為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    社子角頭「陳老師」討債殺人逃亡24年 判囚15年定讞

    2025/11/05 11:31 記者張文川／台北報導
    北市社子角頭「陳老師」陳來發。（資料照）

    北市社子角頭「陳老師」陳來發。（資料照）

    多年前混跡台北市社子的65歲角頭「陳老師」陳來發，26年前指揮手下開槍並自己持開山刀，砍殺欠債的陳男21刀致死，陳來發犯後隱姓埋名逃亡24年被緝獲歸案，士林地院、高等法院皆將他判處15年徒刑；最高法院駁回陳上訴定讞。

    判決指出，1999年12月10晚間7時許，陳來發與兩名手下，赴台北市社子島某卡拉OK向欠債的陳男討債，陳來發持開山刀恐嚇，另一身分不詳男子拿出手槍指向對方，陳來發指示「開下去」射擊數槍，陳來發也持開山刀揮砍陳男21刀，犯案後逃離，陳男送醫2天後身亡。

    陳來發犯案後遠走他鄉，隱姓埋名、沒固定住所，還不敢讓兒子叫他「爸爸」，晝伏夜出，就算出門也盡量步行、騎腳踏車，以免遇警方臨檢，身上也從不攜帶任何證件，小心翼翼躲藏24年。

    警方後來獲報稱，陳來發以為已逃過法律追訴期（實為舊法殺人罪的追訴期30年、新法已改為永久），於是又重返社子島一帶，常跟朋友到一家越南小吃店喝酒聚會，警方2023年12月趁他再次現身時逮人，檢方依殺人罪將陳起訴。

    陳來發僅坦承到場協商債務，否認殺人，士林地院依證人證述及現場勘查報告等，認定陳男喝令共犯開槍，自己持開山刀揮砍21刀致傷重且大量失血，且逕自離去，未施以救護，導致傷者醫後仍不治，犯罪手段惡性重大。

    而陳來發犯案後隨即逃逸藏匿，經檢方通緝長達24年才被查獲，審理時又將殺人犯行推卸給他人，始終未向被害人家屬道歉或賠償，毫無悔意，依殺人罪判刑15年。高等法院、最高法院皆維持原判定讞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播