社子角頭「陳老師」討債殺人逃亡24年 判囚15年定讞

北市社子角頭「陳老師」陳來發。（資料照）

多年前混跡台北市社子的65歲角頭「陳老師」陳來發，26年前指揮手下開槍並自己持開山刀，砍殺欠債的陳男21刀致死，陳來發犯後隱姓埋名逃亡24年被緝獲歸案，士林地院、高等法院皆將他判處15年徒刑；最高法院駁回陳上訴定讞。

判決指出，1999年12月10晚間7時許，陳來發與兩名手下，赴台北市社子島某卡拉OK向欠債的陳男討債，陳來發持開山刀恐嚇，另一身分不詳男子拿出手槍指向對方，陳來發指示「開下去」射擊數槍，陳來發也持開山刀揮砍陳男21刀，犯案後逃離，陳男送醫2天後身亡。

陳來發犯案後遠走他鄉，隱姓埋名、沒固定住所，還不敢讓兒子叫他「爸爸」，晝伏夜出，就算出門也盡量步行、騎腳踏車，以免遇警方臨檢，身上也從不攜帶任何證件，小心翼翼躲藏24年。

警方後來獲報稱，陳來發以為已逃過法律追訴期（實為舊法殺人罪的追訴期30年、新法已改為永久），於是又重返社子島一帶，常跟朋友到一家越南小吃店喝酒聚會，警方2023年12月趁他再次現身時逮人，檢方依殺人罪將陳起訴。

陳來發僅坦承到場協商債務，否認殺人，士林地院依證人證述及現場勘查報告等，認定陳男喝令共犯開槍，自己持開山刀揮砍21刀致傷重且大量失血，且逕自離去，未施以救護，導致傷者醫後仍不治，犯罪手段惡性重大。

而陳來發犯案後隨即逃逸藏匿，經檢方通緝長達24年才被查獲，審理時又將殺人犯行推卸給他人，始終未向被害人家屬道歉或賠償，毫無悔意，依殺人罪判刑15年。高等法院、最高法院皆維持原判定讞。

