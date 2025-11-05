為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    德文系畢業生「砍掉重練」學印尼文 成功考上移民特考

    2025/11/05 11:08 記者王冠仁／台北報導
    2025年移民特考上榜者孫詩涵（左）與劉琬柔（右）分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

    由移民署主辦的2025年移民特考，已經於上月中旬放榜，移民署為了鼓勵其他考生，近期舉辦了「移民特考經驗分享會」，邀請2名錄取者來分享相關經驗。其中1名錄取者劉婉柔，大學時念的是德文系，但她事後發現移民署有不少業務與印尼語有關，她於是果斷「砍掉重練」，轉換跑道報考移民特考印尼文組，總算金榜題名。

    劉婉柔在會中分享，她大學時是念德文系，畢業後曾全職備考移民特考，雖然初試不順，但未曾放棄夢想。她在4年前決定先進入移民署服務站工作，擔任職務代理人及約僱人員，同時一邊了解移民署工作內容，一邊觀察準備。

    劉婉柔在服務站工作期間，發現有許多業務都需要大量印尼語人才，她深受啟發，毅然決然不再執著於德文系背景，轉戰報考移民特考印尼文組。她靠著多年不斷的堅持，今年如願順利通過筆試與體測，追夢成功。

    另1名考上的孫詩涵說，她去年已通過移民特考筆試，不料體能測驗時，居然因為兩手握力沒達標而錯失上榜機會。為了不讓遺憾重演，今年她學會面對壓力，讓心情重新歸零再度報考，筆試後還沒有放榜即每天固定練習壓30到40下握力器，加上拉單槓訓練，把遺憾化為動力。

    孫詩涵認為，「堅持，不一定要做出多大的改變，而是每天願意多做一點點」，平時累積的實力將會在關鍵時刻成為力量，她今年在體能測驗現場終於發揮訓練的成果，順利通過測驗。

    2025年移民特考上榜者劉琬柔（站立者）分享心路歷程。（記者王冠仁翻攝）

