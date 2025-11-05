小三PO文控「射後不理」 心理師要她關臉書踢鐵板

張姓心理師被小三護理師PO文指控「射後不理」，張提告要她關臉書，法官不同意。示意圖。（資料照）

在南部某醫院擔任心理師的張姓男子，與院內護理師阿美（化名）發生婚外情，阿美懷孕生下女兒後，張男妻子也因借卵成功受孕，導致阿美「地位下滑」，被張妻逼簽1500萬元「禁愛令」，阿美不甘遇到渣男，發文控訴張男惡行，被張妻提告侵害配偶權和違約，法官審酌後，判阿美應賠60萬元；張男另提告索賠並要求阿美把臉書關閉，但法官認為是阿美的言論自由，判張男敗訴。

判決指出，張姓男子於2014年與妻子結婚，婚後兩年期間，張男為了考上心理師執照，一直由妻子工作養家，等張男考上執照後，夫妻倆人開始備孕，張妻卻發現自己不孕，接受人工受孕後也失敗；張男於2017年與院內護理師阿美展開戀情，兩人交往5年，阿美曾2度懷孕，並幫張男生下女兒。

張男原本要跟妻子離婚與阿美共組家庭，但妻子借卵成功受孕後，張男態度丕變，不但向妻子「自首」外遇，更向阿美提分手，張妻出面「主持公道」，逼阿美簽下1500萬元的「禁愛令」。

阿美此時2度懷孕，她要求張男負責，但未獲正面回應，只好在臉書發文控訴張男惡行，結果被張男和妻子聯手提告妨害名譽罪，但檢方偵結後認定是抒發個人情緒不起訴。張妻另提民事求償，認為阿美介入她的婚姻並破壞雙方協議，要求阿美要賠150萬元。

高雄地方法院審理時，阿美泣訴自己所遇非人，自己才是受害者，但法官認為，阿美確實介入張妻婚姻，與張男有不當交往行為且2度懷孕並生下1女，侵犯配偶權部分判她應賠40萬元；至於違反雙方協議部分，阿美也有違反雙方約定與張男有示愛接觸，因此這部分判她應賠20萬元。

張男認為名譽受損，也向阿美提告求償100萬元，並要求阿美關閉臉書，但法官審理後，認為阿美於2022年5月發文，但張男卻直到2025年2月才提告，已罹2年請求期時效，且阿美的臉書文章雖未涉及公共利益，但言論自由，因此不同意張男請求，判他敗訴，可上訴。

