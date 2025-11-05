台中警遭側錄車內「追劇」惹議 分局火速懲處：察看非公務訊息

分局獲報調查後表示，是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，但認定警員察看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。（擷自「社會事新聞影音」）

台中市第二分局兩名員警，4日深夜執行守望勤務時疑在警車內追劇，被民眾側錄後上傳社群，引發外界譁然，分局獲報調查後表示，是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，但認定警員察看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。

事件發生於4日晚間10時許，第二分局余姓與陳姓員警，當時在執行巡邏守望勤務，被路過民眾拍下疑似在警車內觀看手機影劇畫面，影片上傳社群後迅速引起熱議，網友質疑警方值勤不專心，甚至有人留言「治安靠劇情推進」。

請繼續往下閱讀...

對此，第二分局第一時間介入，立即調查釐清員警勤務狀況與行為，經查，員警係因接到電話將巡邏車停在路邊檢視是否有公務訊息，適巧副駕駛座上的余姓警員手機剛好跳出影音訊息，余員順勢點開來查看，畫面才被民眾誤會，並未如網友所稱追劇情事。

二分局表示，雖然沒有實際追劇，但兩人未能落實執行取締動態違規勤務，違反勤務紀律疏失屬實，將各予申誡2次處分，並追究主管內部管理不當之責。

二分局強調，員警執勤應全程專注維護治安與交通安全，不得有怠忽職守情事，對於任何可能影響民眾安全與警察形象的行為均採零容忍態度，除依疏失追究懲處外，將同步強化勤務紀律，要求同仁恪遵勤務規範，並加強深夜時段勤務督導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法