為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中警遭側錄車內「追劇」惹議 分局火速懲處：察看非公務訊息

    2025/11/05 10:46 記者許國楨／台中報導
    分局獲報調查後表示，是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，但認定警員察看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。（擷自「社會事新聞影音」）

    分局獲報調查後表示，是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，但認定警員察看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。（擷自「社會事新聞影音」）

    台中市第二分局兩名員警，4日深夜執行守望勤務時疑在警車內追劇，被民眾側錄後上傳社群，引發外界譁然，分局獲報調查後表示，是手機剛好跳出影音訊息，非在車內追劇，但認定警員察看非公務訊息，已違反勤務紀律，各記2支申誡處分。

    事件發生於4日晚間10時許，第二分局余姓與陳姓員警，當時在執行巡邏守望勤務，被路過民眾拍下疑似在警車內觀看手機影劇畫面，影片上傳社群後迅速引起熱議，網友質疑警方值勤不專心，甚至有人留言「治安靠劇情推進」。

    對此，第二分局第一時間介入，立即調查釐清員警勤務狀況與行為，經查，員警係因接到電話將巡邏車停在路邊檢視是否有公務訊息，適巧副駕駛座上的余姓警員手機剛好跳出影音訊息，余員順勢點開來查看，畫面才被民眾誤會，並未如網友所稱追劇情事。

    二分局表示，雖然沒有實際追劇，但兩人未能落實執行取締動態違規勤務，違反勤務紀律疏失屬實，將各予申誡2次處分，並追究主管內部管理不當之責。

    二分局強調，員警執勤應全程專注維護治安與交通安全，不得有怠忽職守情事，對於任何可能影響民眾安全與警察形象的行為均採零容忍態度，除依疏失追究懲處外，將同步強化勤務紀律，要求同仁恪遵勤務規範，並加強深夜時段勤務督導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播