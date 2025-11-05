偷紫南宮等宮廟香油錢被判刑 製茶師染毒後人生毀了

陳姓男子偷紫南宮香油錢3萬元。此為紫南宮示意照。（記者陳鳳麗攝）

南投縣陳姓男子前年才因竊盜、毒品案縮短刑期出獄，去年7月起「重操舊業」，偷貨櫃屋現金、洋酒；今年3月再偷紫南宮、福德宮的香油錢各3萬、2萬元，南投地院以竊盜罪名，分判4月、8月、8月，應執行10月。陳男染毒前是月入6、7萬元製茶師，染毒後變竊賊，讓人唏噓。

判決書指出，陳姓男子先前因竊盜、毒品多案，入監合併執刑2年10月、1年10月，前年9月出獄，去年6月縮短刑期視同執行完畢，去年7月下旬，潛入竹山鎮一座貨櫃屋偷走價值8500元小皮包、現金950元、洋酒，怕被查到連監視器主機也搬走。

請繼續往下閱讀...

今年3月相隔1個星期，在清晨5時多、夜晚8時多，分別到紫南宮、福德宮，各以油壓剪、板手破壞香油錢箱，偷走香油錢各3萬元和2萬元。

警方查出是陳男犯案，陳男也坦承犯行，而他偷福德宮2萬元後，還給一個友人1686元，友人被警方通知後，才知是贓款趕緊還給福德宮。

南投地院法官審酌，陳男竊取他人財物，欠缺尊重他人財產權之觀念，且未與被害人和解並賠償損害，惟念及被告陳男犯後坦承犯行，兼衡其國中畢業之智識程度、入監前以製茶為業、月收入6、7萬元，未婚無子女的家庭經濟狀況，近日以竊盜罪名，各判處4月和2個8月有期徒刑，合併應執刑10個月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳姓男子犯3案竊盜案，南投地院法官分判4月、8月、8月有期徒刑，合併應執刑10個月。（記者陳鳳麗攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法