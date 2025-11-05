老闆送便當被偷9萬貨款 竊賊犯案全都錄

台中1名竊賊，上月6日偷走民眾放在副駕駛，裡面放有9萬元貨款的包包，因還沒落網，提醒大家小心。（圖擷取自社會事新聞影音）

台中市1名林姓男子，上月6日送便當將廂型車暫時停在太平區精美路旁，並將9萬元的貨款放在副駕駛座的包包裡，沒想到1名竊賊從後車廂爬進去，拿走放在副駕駛座的包包後逃逸，因已經1個月還沒抓到竊嫌，有民眾將影片PO上網，提醒大家要小心。

這名林姓男子，上月6日送便當到太平區精美路，將車暫時停在路邊，沒想到1名男子鬼鬼祟祟靠近車子後，趁隙從後車箱爬進去，拿走放在副駕駛座，裡面放有9萬元貨款的黑色包包後離去。



因已經報案1個月，竊嫌還是沒落網，有民眾將當時竊嫌行竊時的監視器影像PO上網，提醒民眾要小心。

太平派出所警方表示，受理該件竊案後立即調閱監視器，發現是1名年約50歲的轄區慣竊，不過因居無定所查緝不易，目前已發通知書到戶籍地請他到案說明，將儘速查緝到案依法究辦，維護民眾權益。

太平分局呼籲民眾停車離開駕駛座，應將車門、車窗上鎖，並將財物妥善收於隱密處，以防宵小覬覦造成財物損失。

