聯結車毒駕撞國道工程緩撞車夾死司機 國民法官判刑8年5月

新竹縣某交通公司聘用的43歲林姓聯結車駕駛，今年4月8日在公司貨櫃屋內施用安非他命毒品後駕駛聯結車上路，當日下午駕車行經國道1號南向69.9公里桃園市楊梅區路段時，因吸食毒品造成感官、協調及判斷力與反應能力降低，所駕駛的聯結車突然偏離車道撞擊停放在最外側車道上的工程緩撞車，造成緩撞車司機當場死亡；桃園地院國民法官法庭審結依毒駕公共危險致死罪將林男判處8年5月徒刑，併科10萬元罰款。

判決指出，林男當日施用安毒駕駛聯結車上路後，一路上就有多次超速、跨越雙白線、偏移路肩、偏移車道、跨越槽化線、未依標線行駛、行車飄移等違規行為，當日下午4點多行經國道1號南向69.9公里楊梅路段，當時天氣良好、視線清晰，且路邊已設置道路工事三角錐，林所駕駛的聯結車卻突然從內側車道偏移至最外側車道撞擊停在路肩的工程緩撞車，當時緩撞車許姓駕駛站在副駕駛座車門外及護欄中間，因緩撞車突然被劇烈撞擊擠壓造成許頭腹部鈍挫傷及骨盆骨折，當場因大出血而休克死亡。

案經國道公路警對林男實施尿檢，驗出高濃度安非他命反應而依公共危險致死罪移送桃園地檢署偵辦，經檢察官起訴，桃園地院由國民法官法庭審理，認定林男毒駕致人於死事實，其行為造成被害人父母痛失愛子，終生傷痛難癒，犯罪所生之危險及損害至鉅，且迄今未與被害人家屬達成和解，審結將林男判處8年5月徒刑，併科罰金10萬元。

