    首頁 > 社會

    巧合還是有關聯？宜蘭媽祖金飾遭竊 苗栗公園發現棄置金塊、鈔票

    2025/11/05 10:31 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

    苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

    宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5）日凌晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元。無巧不巧，苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案，並進一步與宜蘭警方確認兩者有無關聯。

    不少一早到貓裏山公園晨運的民眾，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，民眾懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。

    市公所上午7點多接獲民眾通報，派員到現場赫然發現可能是真鈔，趕緊向警方報案，初步清點6萬多元台幣，1萬多元人民幣，鈔票下方還有用小布袋分裝的5兩金條7塊，還有台灣銀樓的保證書。

    苗栗警方受理報案，也覺得離奇，由於宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5）日凌晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元。苗栗警分局偵查隊也請採證確實記錄，與宜蘭警方進行確認比對兩者是否有關連。

    相關新聞：南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失約2600萬

    苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

    苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

