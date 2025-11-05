巧合還是有關聯？宜蘭媽祖金飾遭竊 苗栗公園發現棄置金塊、鈔票

苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5）日凌晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元。無巧不巧，苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案，並進一步與宜蘭警方確認兩者有無關聯。

不少一早到貓裏山公園晨運的民眾，於公園忠烈祠前廣場平台旁的花圃，發現整疊的千元台幣、百元人民幣鈔票，因現今詐騙猖獗，民眾懷疑是假鈔或有詐，無人靠近。

請繼續往下閱讀...

市公所上午7點多接獲民眾通報，派員到現場赫然發現可能是真鈔，趕緊向警方報案，初步清點6萬多元台幣，1萬多元人民幣，鈔票下方還有用小布袋分裝的5兩金條7塊，還有台灣銀樓的保證書。

苗栗警方受理報案，也覺得離奇，由於宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5）日凌晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元。苗栗警分局偵查隊也請採證確實記錄，與宜蘭警方進行確認比對兩者是否有關連。

相關新聞：南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失約2600萬

苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法