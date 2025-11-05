京華城案查洩密 北檢今傳前菱傳媒社長陳申青說明

台北地檢署今傳喚前菱傳媒社長陳申青作證。（記者吳昇儒攝）

台北地檢署偵辦京華城案件期間，偵查行動卻屢屢外洩，成為媒體獨家報導。北檢為了自清，指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦，多次傳喚相關撰稿記者。今日上午更以證人身分傳喚前菱傳媒社長陳申青說明，協助釐清案情。

去年9月12日凌晨零時，菱傳媒獨家報導「檢廉赴一銀查扣神秘保險箱 全面追柯文哲親友金流」，內容提及檢廉調複製昔日扁案模式，調閱銀行保險箱、保險室的租用紀錄，並同步查扣等細節。



報導出爐後，台北地檢署雖以「不予置評、無法證實」回應，不過負責偵辦洩密案的檢察官，卻開始調查誰在洩密。新聞發布隔日，就傳喚兩名記者到案說明，訊後請回。

當時菱傳媒也發出聲明表示，保護消息來源是記者的天職，民眾也有知的權益，新聞自由與偵查不公開並不衝突，呼籲司法機關、政治人物與各界也應尊重新聞採訪自由，共同捍衛全民知道真相的權益。

除了菱傳媒外，曾任職於三立新聞的記者馬郁雯、鏡週刊記者等人，也曾因報導京華城案被傳喚，協助調查洩密案。北檢今則傳喚時任菱傳媒社長陳申青，到案說明，協助釐清案情。

