    首頁 > 社會

    新北消防傳承打火精神 師徒制授業傳授安全

    2025/11/05 10:09 記者吳仁捷／新北報導
    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局今天一早為剛報到的42期警專消防系新進消防員，舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」，開展生力軍消防員職涯，主持的簡任技正黃弟勝帶領下，由各單位小隊長及三年以上資深消防員擔任師傅（業師），親手為新進人員戴上消防帽，扣上帽帶、授予火場管制牌，象徵消防經驗傳承，也灌輸新進同仁於各項災害現場，嚴守安全規範，確保自身與同事安全。

    新北市消防局今年獲撥51名新進同仁，分發至各大隊，由簡任技正黃弟勝主持大隊場次授業儀式，儀式中完成象徵授業的授帽儀式後，新進人員以高跪姿由師傅們扣上帽帶、接過管制牌，象徵資深人員傳承無謂救災經驗給新進同仁，代表消防救難精神延續。

    消防局簡任技正黃弟勝向新進人員分享他過去的寶貴經驗，表示「救災安全」與「職場安全」的並重，提醒新進同仁面對各類災害任務時，應以安全為首要原則，確保每一次出勤都能平安歸隊。

    黃弟勝表示，歡迎新進同仁加入消防行列，期勉大家虛心學習、積極進取，向學長們多方請益，盡快融入消防工作的節奏與環境；擔任師傅們的小隊長、資深消防員坦言，消防任務艱鉅、壓力龐大，難免會面臨挫折與情緒低潮，建議同仁彼此支持、互相鼓勵，保持良好心態與身心平衡，唯有身心健康、團隊凝聚，才能在面對災害挑戰時，以最穩定的狀態守護自身與民眾的生命與財產安全。

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局舉辦「新進消防人員師徒制授業儀式」。（記者吳仁捷翻攝）

