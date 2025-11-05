為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    強盜搶強盜！房產商攜500萬現金 竟遭兩組集團同時鎖定下手

    2025/11/05 09:49 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄三民區民族一路今年9月發生500萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

    高雄三民區民族一路今年9月發生500萬元現金搶案，警方在台中逮到3名涉案的男女。（民眾提供）

    從事房產投資的葉姓男子拿著500萬現金上班，竟被梁姓男子為首的5人團強盜當街噴辣椒水行搶，梁男等人得手後，另組由余姓男子的強盜集團，本來也想在同時段行搶葉男，但 「慢半拍」沒成功，竟臨時變更計畫改搶梁男等人，再從他們手上搶走500萬元，警方事後循線逮捕余男等8人，檢方偵結後依強盜罪起訴。

    檢方指出，今年9月8日上午8點多，葉姓投資客拿了500萬元現金準備去公司上班，疑似消息走漏，被梁姓男子（21歲）等人盯上，梁男和4名同夥埋伏在民族一路公司附近，當葉男現身時，立即上前包圍並拿出辣椒水噴眼，順利從葉男手中的提包中搶走500萬元現金。

    當梁男等人得手準備逃離現場時，竟又被余姓男子（20歲）為首的5人強盜集團攔住去路，余男等人拿出西瓜刀抵住梁男等人的脖子，再搶走他們手中的葉男提包，得手後，隨即開車前往台中朋分贓款，警方先後逮捕8名涉案男女，但錢已被轉手不知去向。

    檢警發現，余男等人本來也鎖定要行搶葉男，只是動作慢了半拍沒搶到，剛好目睹梁男等人行搶過程，於是臨時更改計畫，把搶劫目標改為梁男一行人，最後也成功「完成任務」；由於余、梁等人都拒絕透露為何清楚葉男的上班動線及身上何時攜帶鉅款，偵結後除依強盜罪將他們起訴，並向法院請求8年以上重刑外，並持續追查幕後有無黑手。

