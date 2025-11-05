疑女兒遭霸凌、LINE嗆「找人處理」國中姊妹 彰化母反吃官司

黃女不滿女兒疑似被同學姊妹排擠霸凌，竟傳送恐嚇訊息，威脅要「找人處理」。檢方認為黃女涉嫌傳暴力恐嚇訊息給未成年，違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》成年人對少年犯恐嚇危害安全罪起訴。示意圖。（資料照）

彰化黃姓女子，懷疑就讀國中女兒被同校一對姊妹學生霸凌排擠，竟透過LINE傳送恐嚇訊息給姊姊的男友，威脅要「找人把她們兩個抓出來處理」等語，造成姊妹倆心生恐懼。彰化地檢署近日偵結，認為黃女涉嫌恐嚇，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》成年人對少年犯恐嚇危害安全罪起訴。

起訴書指出，黃女的女兒與被害姊妹就讀南彰化某高中國中部，今年1月5日，黃女因不滿該姊妹言行影射其女兒，以為遭受霸凌，便傳訊息給姊姊的男友金姓男子，內容表示，「麻煩你告訴你馬子跟那個比破麻還要破的妹妹閉嘴，不然我會找人把她們兩個抓出來處理。」

請繼續往下閱讀...

同時也寫「嘴巴繼續秋，到時候會請她們吃大便」、「如果能幹女人免錢，相信很多男生都願意吧！」等威脅字句。金男因訊息太震撼，過了7天才敢將訊息給姊妹倆看，兩人看後擔心人身遭攻擊，趕緊跟母親求助並報警提告。

偵訊時，黃女坦承傳訊，但辯稱並未指名道姓恐嚇該對姊妹。然而檢方調查後認定，訊息脈絡明確針對被害人，且用詞粗鄙並帶有強烈威脅性，足以使一般人心生恐懼，認為自身生命身體安全受到危害，因此不予採信其辯詞，依法提起公訴。

據了解，黃女在傳送恐嚇訊息後，也曾向學校提出霸凌申訴，試圖為女兒討回公道。但經校方啟動調查後，認定雙方並未構成霸凌事件，該案並未成立。

心理師指出，家長保護子女無可厚非，但以暴力或威脅方式「強出頭」反而可能適得其反，不僅無助孩子的人際關係，還可能造成對方反感或排擠效應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法