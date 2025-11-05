民眾遇國3匝道「千里眼」收到罰單 終於相信「拍得一清二楚」

國道公路警察局臉書宣導未繫安全帶就罰，每張都拍得清楚。（圖擷自國道公路警察局臉書）

南投縣有民眾收到一張罰單，家人告知有罰單，還在納悶何時在國道超速，打開罰單才知是乘客未繫安全帶，罰單照片有3張，清晰呈現沒繫安全帶證據，該民眾說，國道公路警察局臉書年初宣導強調「只要沒繫安全帶，一定將你拍得一清二楚」，果然不是唬人的，以後絕對會安全帶繫好繫滿。

南投縣陳姓民眾在外地工作，罰單寄到戶籍地，家人電話告知「你有罰單喔！」，原本以為在國道不小心油門踩多了超速，後來家人將罰單拍照傳給他，才知是「乘客未繫安全帶」，將貢獻國庫3000元。

請繼續往下閱讀...

陳姓民眾表示，當天是和太太到台南，被拍地點是國道3號關廟出口匝道，罰單上的照片有3張，全景、特寫，再加乘客部分格放，格放照片清楚顯示穿白色上衣的太太沒繫安全帶，平常兩人一上車就會繫安全帶，可能前一段曾讓太太開一小段，後來到休息站換手，太太上車忘了繫安全帶。沒繫安全帶真的不對，以後一定會上車就檢查有無繫好安全帶。

陳姓民眾說，家人很好奇國道警察到底在哪裡拍未繫安全帶，拍攝地點對照國道1968網站的即時影像，才發現國道3號357公里（關廟出口匝道）上方有高架橋，「千里眼」就在高架橋上。

陳姓民眾也說，年初看到國道公路警察局的臉書秀出多張乘客或駕駛未繫安全帶照片，貼文強調「不管是駕駛或乘客，只要你沒繫，都能將你拍得一清二楚」，當時還在想「誰上國道不繫安全帶？」，現在終於意會國道警察局「說到做到」。

有民眾收到國道公路警察局罰單，發現是乘客未繫安全帶，照片有3張，遠景、特寫再加格放，清楚顯示乘客未繫安全帶。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法