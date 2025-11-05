睡夢中磚牆、天花板崩落！苗栗夫妻遭砸重傷 改建包商判賠216萬

苗栗縣一對吳姓夫妻買了一棟中古透天，找來江姓男子改建，結果夫妻倆入住3年多後一晚，睡夢之際，遭崩落的磚牆、天花板等砸傷。圖為天花板崩落示意照，與本新聞無關。（資料照）

苗栗縣一對吳姓夫妻買了一棟中古透天，找來江姓男子改建，結果夫妻倆入住3年多後一晚，睡夢之際，遭崩落的磚牆、天花板等砸傷，吳妻更是全身多處骨折重傷。夫妻倆提告向江男求償，江男雖稱工程內容是遭吳男父親要求變更；但苗栗地院法官調查，江男又擅自拆除超過吳父要求的範圍，不能以此卸責，判賠夫妻倆共216萬餘元。

吳姓夫妻主張，江男承攬其房屋改建工程，於進行2樓敲除牆體作業時，未依契約及估價單內容將2樓隔間牆體全部敲除，保留上方約1/3部分磚牆。夫妻倆2010年底入住，於去年2月3日凌晨在2樓臥室熟睡時，遭崩落的未敲除之上方磚牆，連同天花板等砸傷。

吳男頭部及全身多處挫傷流血，吳妻則是右側股骨粉碎性骨折移位、雙側骨盆腔骨折、尾椎骨折、頭部及多處挫傷流血不止，後續多次住院、診療，且長達數月無法自主下床工作，也受有極大之精神創傷。2人提告向江男求償140萬餘元、630萬餘元。

江男則辯，施工期間大多是吳父在施工現場指示及監工，是吳父指示不要全面拆除該隔間牆，只要拆除下方的2/3部分；工人有告知吳父會有安全疑慮，但吳父仍堅持，不能歸咎於他。

惟法官進一步調查發現，雖吳父有指示更動拆除工程內容，使得牆面從全部拆除變成部分拆除，但江男為利裝設管線，又再擅自多拆除了2尺，認江男不能因此免責。

至於賠償金額，經法官就醫療費、看護費、工作損失、精神慰撫金等各項審理，認江男應支付吳男9萬餘元、支付吳妻206萬餘元，其餘超出部分，不予准許。

苗栗地院判處改建工程包商江姓男子，應支付吳姓夫妻共216萬餘元。（資料照）

