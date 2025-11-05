為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    又是說要裝潢取款 年關將近民眾須提高防詐意識

    2025/11/05 09:11 記者劉慶侯／台北報導
    北市警萬華分局龍山所警員陳鉅方（左）、陳思妤（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    76歲黃姓婦人，要到銀行提領50萬元現金，行員隨口詢問用途，她卻支吾其言，得滿臉通紅，最後才聲稱是要用於裝修房屋。由於近期多起詐騙案件都是要求被害人遇到各方詢問時誆稱是裝潢，黃婦所言立即引起行員注意並暗中報警請求協助，這才挽回對方免於痛失鉅款。

    萬華分局龍山派出所警員陳鉅方、陳思妤，是日前午間時段接獲轄內銀行行員通報，指說有位婦人欲提領50萬元現金，但不願透露用途，行員擔心老婦是詐騙集團的行騙對象，因此通知派出所員警到場協助。

    經陳員2人到場細心了解，黃婦雖堅稱領取大筆現金是因爲要支付家裡的裝潢維修費用，但一直無法清楚表明是哪一間裝潢公司及工程項目。

    由於警方深刻了解詐騙集團會教導民眾以各種方式迴避行員及員警的問題，警方見黃婦逐漸面紅耳赤、情緒逐漸焦急，陳員2人只得耐心向對方一一解釋詐騙集團的慣用手法，最後終在警方與行員的關心下，黃女方決定取消領款。

    警方表示，年關將近詐騙手法無所不在，民眾要看好荷包及畢生積蓄。倘有遇到疑似詐騙行為，亦應速撥打反詐騙專線「165」或「110」報案專線查證，避免遭受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

