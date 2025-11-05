防藏匿失聯移工等不法情事 里港警出動無人機清查山區工寮

里港警分局全面清查山區工寮。（屏縣里港警分局提供）

屏縣三地門鄉及霧台鄉緊鄰台東縣及高雄市，幅員遼闊，地域隱密，為防範製槍、植毒、製毒工廠藏匿山區，里港警分局連日動員警力60人、民力12人，以無人機及車牌辨識系統等科技設備，逐一清查山區林道、工寮，避免犯罪隱藏山林間。

屏縣里港警分局今（5）日說明，山區派出所警力單薄，防範不法情事、避免私人工寮成為容留逃逸移工或囤積寄藏盜伐林木場所，本（11）月3日起規劃組合警力、動員民力及林保署屏東分署及保七總隊第八大隊等單位，全面執行山域治安清查，並以無人機及車牌辨識系統強化清查的深度及廣度。

警方此次也加強宣導，私人工寮如果容留、使用、媒介失聯移工者，將依違反就業服務法處新台幣15萬元至75萬元；如做為囤積、搬運、寄藏盜伐林木場所者，依違反森林法處6個月以5年以下有期徒刑，併30萬至300萬元，相關檢舉者均有檢舉獎金可請領。

里港警分局長邱逸樵表示，山區時有製槍、製毒、植毒、濫墾、盜伐林木、濫棄廢棄物或非法移工等案件，而警力有限、民力無窮、科技加乘，里港分局將持續運用警民力及科技設備深入山區清查是否有不法情形，並呼籲民眾勇於檢舉，警方必定審慎偵辦、過程保密，並協助頒領優渥獎金，共同維護原鄉治安。

里港警分局出動人力，配合無人機空拍，全面清查山區工寮。（屏縣里港警分局提供）

里港警分局在三德檢查哨等地點進行車牌辨識。（屏縣里港警分局提供）

里港警分局出動無人機空拍，全面清查山區工寮。（屏縣里港警分局提供）

