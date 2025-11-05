為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失近3千萬

    2025/11/05 08:55 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖就坐鎮在一樓大殿內，神像上有珍貴的金飾與珊瑚配飾。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖就坐鎮在一樓大殿內，神像上有珍貴的金飾與珊瑚配飾。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5日）清晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失近3000萬元。

    南方澳進安宮與南天宮齊名，是地方上信仰中心，廟內奉祀的珊瑚媽祖香火鼎盛，不料，傳出重大竊案，一名穿著黑色衣服的蒙面男子清晨入侵，把珊瑚媽祖的黃金項鍊、珊瑚配件搜刮一空，警方獲報後全面追查嫌犯。

    南方澳進安宮總幹事賴桂美說，根據監視畫面顯示，竊賊凌晨零時疑似破壞3樓空氣窗侵入廟內，轉往2樓大殿行竊，洗劫珊瑚媽祖身上的黃金項鍊與珊瑚配飾，偷完後準備離去時，碰觸保全系統，導致警鈴大響，黑衣男嚇得從2樓後門逃逸，停留時間約50分鐘。

    南方澳進安宮今天清晨遭一名黑衣男入侵。（圖由讀者提供）

    南方澳進安宮今天清晨遭一名黑衣男入侵。（圖由讀者提供）

    南方澳進安宮珊瑚媽祖驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走。（圖由讀者提供）

    南方澳進安宮珊瑚媽祖驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走。（圖由讀者提供）

    黑衣男入侵廟內被監視器拍下。（圖由讀者提供）

    黑衣男入侵廟內被監視器拍下。（圖由讀者提供）

    南方澳進安宮（如圖）與南天宮齊名，是地方上信仰中心。（資料照，記者江志雄攝）

    南方澳進安宮（如圖）與南天宮齊名，是地方上信仰中心。（資料照，記者江志雄攝）

