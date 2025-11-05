澎湖車船處技工用公家水洗私家車 緩刑2年支付國庫2000元

澎湖車船管理處車輛調度室，傳出技工用公家水洗私家車。（記者劉禹慶攝）

擔任澎湖縣政府公共車船管理處技工的林姓男子，今年5月9日下午在馬公市車船處調度室前，擅自以車船處所有自來水，清洗自身所駕駛之自用小客車車體（該車登記在林姓男子母親名下），以此方式竊取車船處所有不詳水量之自來水供己使用。案經車船處函送澎湖地檢署偵辦，經簡易判決罰款2000元、緩刑2年。

判決書指出，審酌林姓被告貪圖小利，擅自利用公家水資源清洗私人車輛，所為實屬不該，應予非難；惟考量被告始終坦承犯行，多次表示願賠償澎湖縣政府公共車船管理處，並主動至澎湖地方法院為被害人提存損害賠償1000元。

因被害人（澎湖車船處）拒絕而未能與被害人調解或賠償其損害等情，因此以涉犯竊盜罪，處罰金新臺幣2000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算壹日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起1年內向公庫支付新臺幣2000元，及接受法治教育課程2場次。

由於竊水罪微，犯後林姓男子又有悔意，主動提存1000元表達賠償誠意，但車船處卻堅持提告，引發外界好奇是否有些「小題大作」 ？但根據了解，林姓男子家中經營二手車買賣，該車又貼有紅色「售」字樣，疑似待價而沽的買賣車輛，涉及「營利」性質，加上早退，因此堅持提告。判決出爐後，將依車船處職工管理辦法，召開考績委員會，決定林員行政懲處。

澎湖車船處堅持提告，林姓技工罰款二千，緩刑2年。（記者劉禹慶攝）

