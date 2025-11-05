為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義女賣機車未過戶接補稅單及罰單 納保官協助解決爭議

    2025/11/05 07:52 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市財稅局設有納保官，民眾可申請利用解決稅捐問題。（嘉義市財稅局提供）

    嘉義市財稅局設有納保官，民眾可申請利用解決稅捐問題。（嘉義市財稅局提供）

    嘉義一名林姓女子將名下機車出售給他人，日前仍接到補繳牌照稅單及因欠稅未繳的罰單，經向嘉義市財政稅務局申請納稅者權利保護官（納保官）協助了解，釐清因未到監理機關辦理過戶手續而遭課徵欠稅並裁罰，已輔導林女提供相關資料佐證，改向機車買家課徵欠繳稅款及罰款。

    嘉市財稅局說，日前接獲林女申請納保官解決稅捐爭議案件，納保官了解後發現，林女將名下一部機車賣給他人，沒有到監理機關辦理過戶，雖然事後經法院判決，機車已不是林女所有，但林女沒有告知財稅局，財稅局查獲該輛車欠繳牌照稅仍使用公共道路多年，因而仍向林女課徵欠繳的牌照稅及裁罰的罰鍰，已輔導林女提供法院判決及確定證明書，依法院判決向買家課徵。

    財稅局表示，民眾收到稅捐機關寄發公文或稅單，應詳細了解補稅、裁罰的原因，若車輛已由法院判決讓渡他人，或違規已遭撤銷，除持佐證資料向監理機關申訴外，也應將資料提供稅捐徵機關，以釐清稅籍資料，避免向原車主課徵車輛稅款及罰鍰，以及避免欠稅後被移送強制執行，影響自身權益。

    財稅局表示，官網設有「納稅者權利保護專區」，提供2名納保官姓名、聯絡方式，民眾可臨櫃、書面、電話或傳真方式申請，也能到官網專區線上或視訊申請。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播