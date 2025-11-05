嘉義女賣機車未過戶接補稅單及罰單 納保官協助解決爭議

嘉義市財稅局設有納保官，民眾可申請利用解決稅捐問題。（嘉義市財稅局提供）

嘉義一名林姓女子將名下機車出售給他人，日前仍接到補繳牌照稅單及因欠稅未繳的罰單，經向嘉義市財政稅務局申請納稅者權利保護官（納保官）協助了解，釐清因未到監理機關辦理過戶手續而遭課徵欠稅並裁罰，已輔導林女提供相關資料佐證，改向機車買家課徵欠繳稅款及罰款。

嘉市財稅局說，日前接獲林女申請納保官解決稅捐爭議案件，納保官了解後發現，林女將名下一部機車賣給他人，沒有到監理機關辦理過戶，雖然事後經法院判決，機車已不是林女所有，但林女沒有告知財稅局，財稅局查獲該輛車欠繳牌照稅仍使用公共道路多年，因而仍向林女課徵欠繳的牌照稅及裁罰的罰鍰，已輔導林女提供法院判決及確定證明書，依法院判決向買家課徵。

請繼續往下閱讀...

財稅局表示，民眾收到稅捐機關寄發公文或稅單，應詳細了解補稅、裁罰的原因，若車輛已由法院判決讓渡他人，或違規已遭撤銷，除持佐證資料向監理機關申訴外，也應將資料提供稅捐徵機關，以釐清稅籍資料，避免向原車主課徵車輛稅款及罰鍰，以及避免欠稅後被移送強制執行，影響自身權益。

財稅局表示，官網設有「納稅者權利保護專區」，提供2名納保官姓名、聯絡方式，民眾可臨櫃、書面、電話或傳真方式申請，也能到官網專區線上或視訊申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法