    4歲童跌倒撞破頭血直流 中警開道助送醫

    2025/11/05 07:46 記者陳建志／台中報導
    台中一名4歲男童近日在公園玩耍撞破頭鮮血直流，員警協助開道送醫，讓家屬相當感謝。（民眾提供）

    台中一名4歲男童，日前晚間在公園玩耍，卻不慎跌倒撞傷頭部，男童血流不止、大哭，父親見狀趕緊開車送醫，途中發現員警巡邏車經過，趕緊下車揮手求救，台中市警局第二分局巡邏員警得知情況後，立刻鳴笛開路，順利將男童護送到鄰近的醫院的急診室，所幸經檢查只是表層的撕裂傷，沒有傷及腦部，讓家屬鬆了一口氣，也感謝員警的協助。

    第二分局立人派出所副所長張慶成與警員劉宇軒，上月29日晚間執行巡邏勤務，行經陝西路與武昌路口前時，發現一名男子將車臨停在路邊，並神情慌張揮手求助，員警立即停車搖下車窗了解狀況，男子才說，4歲的兒子到附近公園玩耍，不慎跌倒撞傷頭部、血流不止，因兒子大哭等不及叫救護車，才想自己開車送醫，希望員警能協助他送醫。

    員警一聽是緊急狀況，立刻啟動警示燈與鳴笛開道，並沿途協助疏導車流、提醒用路人避讓，爭取寶貴的黃金救援時間。終於在最短時間順利抵達鄰近醫院急診室，經醫師檢查及縫合治療後，確認僅是表層撕裂傷，並無傷及腦部，讓驚魂未定的家長鬆了一口氣，頻頻感謝「多虧你們，我孩子才平安！」

    這名家長為了感謝員警及時協助，事後還攜帶飲料和家人到派出所向員警表達謝意，頻說幸好是員警及時協助開道，才能順利抵達醫院就醫。

