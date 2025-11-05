為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》為了1盒便當 台南警小隊長退休前捲貪汙疑雲

    2025/11/05 06:21 記者王捷／台南報導
    台南王姓小隊長勤務中外出買便當，行經無號誌路口與民眾擦撞未通報，事後又被同事檢舉浮報超勤費，警政署認涉貪汙治罪條例，目前已函送南檢偵辦。圖為便當示意圖。（記者王捷攝）

    台南王姓小隊長勤務中外出買便當，行經無號誌路口與民眾擦撞未通報，事後又被同事檢舉浮報超勤費，警政署認涉貪汙治罪條例，目前已函送南檢偵辦。圖為便當示意圖。（記者王捷攝）

    台南市王姓警察小隊長去年勤務中外出買便當，經過無號誌路口未停讓，與民眾車輛發生擦撞，雖然車禍照常處理，卻未依內規通報上級，還浮報加班費，今年在退休前又為這盒便當被同事檢舉，因此被依違反貪污治罪條例移送台南地檢署偵辦。

    據了解，王員在原單位任職多年，去年他在勤務中的休息時間穿便服去買便當，行經一處無號誌巷口時，沒有依規定停讓，肇事責任較大，王員立即下車協助報警，整起事故都是依正常程序處理，只是依警方內規，警務人員在勤務中涉及交通事故須報上級機關。

    王員擔心在退休前出事，苦求不要上報，單位主官也一時心軟，沒有將此事通報上級，豈料因為內部管理問題，王員遭同事檢舉浮報加班費，因為他外出買便當出了車禍還申報超勤費。

    警方展開內部調查，並要求王員主動繳回一小時薪資，而單位主官也因匿報行政處分，同時報請警政署懲處，但中央認為，浮報加班費可能涉貪污治罪條例，應函送南檢由檢察官判斷是否起訴，王員也因此被調離交通專業單位，改派派出所擔任巡佐管制。

    有警員舉例，去年台南婦幼隊一位兩線三星警官，勤務中開公務車去買蔥油餅、借用隊長的機車去看醫生，也因浮報加班費涉入貪污案，當時警方高層，冒著違反司法中立的風險，持內部調查資料與檢察官溝通，才獲得不起訴。

    如果勤務中短暫做了私事，例如滑了手機、接了電話，但還是上滿加班時數，到底要不要報加班費？這種情況也發生在任何公務員身上，制度界線模糊。

    警方表示，王員浮報加班費一事屬實，已報請警政署處分，並函送台南地檢署偵辦，全案將依法調查。

