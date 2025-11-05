捲入台網紅謝侑芯命案　黃明志：不會逃、助警調查

日前台灣網紅謝侑芯在馬來西亞過世，馬來西亞歌手黃明志遭指當時與網紅謝侑芯同房並持有毒品遭逮。黃明志凌晨發文表示自己不會逃，已經抵達警局，接下來會協助警方調查。

黃明志凌晨在臉書等社群平台發文表示，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」。

黃明志表示，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

馬國警方10月22日接獲報案指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而遭逮捕，針對擁毒和濫用毒品指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導。馬來西亞「馬來郵報」（Malay Mail）、「星洲日報」報導，吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方決定將這起案件援引刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

「中國報」昨天報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕行動。星報（The Star）報導指出，法迪馬蘇士表示，他認為黃明志已經知道正在進行的調查。（編輯：洪(啟)原）1141105

