台中分署「雙11」拍賣會 BMW、挖土機、灑水車全出籠

行政執行署台中分署11日將舉行變價拍賣，包括挖土機、曳引車等。（行政執行署台中分署提供）

法務部行政執行署台中分署受台中地檢署囑託，針對詐騙、違反廢棄物清理法等案件，查扣BMW轎車、貨車、曳引車、挖土機、灑水車等各式車輛近20輛，將於11日舉行變價拍賣，歡迎有興趣的民眾踴躍到場喊價。

台中分署表示，此次拍賣有陳姓民眾因違反廢棄物清理法案件，由台中地方檢察署囑託執行，將於11日進行變價貨車1台、曳引車4台、挖土機1台的拍賣。

此外，尚有台中地檢署偵辦涉嫌詐騙案件所查扣的1台BMW（寶馬，2019年份），以及台中分署另有違反道安等各類型案件的轎貨車10台、大型灑水車1台、重機1台等動產進行拍賣。

行政執行署台中分署表示，從11月11日上午9時30分至10時20分開放登記，並於10點30分開始進行喊價，歡迎民眾踴躍參與，相關應準備的身分證件、承諾書及得標者繳款方式等資訊，可參考動產拍賣公告及台中分署外部網站「為民服務」的「地檢署囑託案件專區」詳細資訊（https://www.tcy.moj.gov.tw/9103/9141/1057784。）

行政執行署台中分署11日將舉行變價拍賣，圖為拍賣詐騙案件查扣的BMW轎車。（行政執行署台中分署）

