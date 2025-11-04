11/4 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜！

11月4日開獎的第114000102期大樂透和第114000267期今彩539頭獎皆摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000102期大樂透中獎號碼「16、25、27、35、47、48，特別號：14」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得392萬6539元；參獎共87注中獎，每注可得4萬8604元；肆獎共164注中獎，每注可得1萬6575元；伍獎共3823注中獎，每注可得2000元；陸獎共4989注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬2733注中獎，每注可得400元；普獎共6萬8824注中獎，每注可得400元。

第114000102期49樂合彩中獎號碼為「16、25、27、35、47、48」。四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4362注中獎，每注可得1250元。

第114000267期今彩539中獎號碼為「01、07、12、29、39」。頭獎摃龜；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7121注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6960注中獎，每注可得50元。

第114000267期39樂合彩中獎號碼為「01、07、12、29、39」。四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共241注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2675注中獎，每注可得1125元。

第114000267期3星彩中獎號碼為「052」。壹獎共76注中獎，每注可得5千元。

第114000267期4星彩中獎號碼為「6397」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

