「非紅鏈」機器犬首秀 屏南工業區登場毒化災防演練

全國首隻偵檢機器犬今天來到南部，首度參與由地方縣市主辦的毒化災防演練。（記者陳彥廷攝）

環境部與屏東縣政府今天於屏東屏南工業區的某公司進行「毒性化學事故及空氣污染事件緊急應變演練」，現場並出動「非紅鏈」的機器犬，也是首度在縣市的防災演練首度登台，屏東縣環保局指出，「偵檢機器犬」宜投入毒化災害防救行動，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。

為運送毒性及具危害性關注化學物質災害防救訓練，屏縣環保局邀集屏南產業服務中心及地區性聯防組織如消防局、鄉公所等，還有環境部化學物質管理署等單位參與今天的演練，強化對意外災害的緊急應變能力，劇本以某公司的廢油暫存區設備遭人擲汽油彈破壞，在爆炸及火勢下波及壬基酚運作區域，由於壬基酚屬列管毒性化學物質，不僅燃燒所產空污，亦有外洩污染土壤甚至逕流、地下水的疑慮，其中最受人矚目的就屬環境部今年從美國引進「偵檢機器犬」的首度參與亮相，演練過程順暢逼真。

請繼續往下閱讀...

屏縣環保局指出，在化學災害現場，有許多不明的阻礙物、火煙甚至化學霧等遮蔽視線或去路，因此「偵檢機器犬」就能發揮最佳的災害現場偵防，四足設計無論是上下樓梯或穿越低矮障礙物等功能，皆可透過無人偵檢所籌載的載具進行熱影像、災害、有害氣體的偵檢，多角度辨識現場環境，替代人員深入未知的危險區域執行偵檢與勘查任務，大幅降低第一線應變人員的暴露風險，像是熱影像畫面可評估現場是否已無異常高溫，讓決策者有更多現場資訊應變。

機器犬出動後迅速跨過樓梯前往洩露點偵檢並發出警示聲音，負責操控的專技小組協同高廷嘉透過結合搭載鏡頭的掌機，搖控這隻全台第一隻的機器犬，他說，「犬身」可達IP六七級的防水防塵，在水下1公尺浸沒1小時仍可操作，設計持續工作、持續走路可以3個小時，若是待機可達12小時，偵檢犬透過機器視覺設計來判別落腳處取得平穩，縱使「翻車」仍可靠四肢翻正，遙控距離是7公里。

據環境部資料，這隻全台目前唯一的偵檢機器犬，總價約1500萬元，目前配置於高雄的南區專技小組，這次也是第一次以它為主角的偵檢演練，環境部也強調，偵檢機器犬為「非紅供應鍊」打造，於美國製造，且內部有許多台灣研發的器材，毫無中資及中國製造疑慮，確保數據傳輸的資訊安全，第二隻採購已決標，預計明年交貨。

全國首隻偵檢機器犬今天來到南部，首度參與由地方縣市主辦的毒化災防演練。（記者陳彥廷攝）

全國首隻偵檢機器犬今天來到南部，首度參與由地方縣市主辦的毒化災防演練。（記者陳彥廷攝）

全國首隻偵檢機器犬今天來到南部，首度參與由地方縣市主辦的毒化災防演練。（記者陳彥廷攝）

全國首隻偵檢機器犬今天來到南部，首度參與由地方縣市主辦的毒化災防演練。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法