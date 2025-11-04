在台公司涉洗錢!太子集團「和平大苑」豪宅內部曝光

檢警調搜索太子集團位於「和平大苑」豪宅的在台公司。（調查局提供）

太子控股集團涉在柬埔寨從事洗錢及詐欺犯罪，該集團透過在台公司，斥資約38億元購入北市和平東路「和平大苑」豪宅等涉洗錢，並於台北101成立天旭公司，發展線上博奕涉賭博，當得知被制裁甚至四處藏放名車，檢警調今拘提操控在台公司的靈魂人物王昱棠、人資主管辜淑雯，及同樣被美國制裁的兩名台灣女子黃婕、施亭宇等人。

檢警調今掃蕩該集團在台公司，專案小組調查，太子集團為了隱匿跨國犯罪所得，在台灣成立多家公司，包含已被美國制裁的台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣共九家公司，另有3家公司如：尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技，也為太子集團所掌控。

專案小組查出，台灣太子涉主導利用聯凡等8家空殼公司，以現金或貸款方式，購入「和平大苑」豪宅，部分房貸餘款由尼爾公司繳交，以此隱匿金流，集團另成立天旭公司，透過辜淑雯招募工程師撰寫程式，發展線上博奕。

除發展線上博奕、購買豪宅外，專案小組還發現，在美國發布制裁新聞後，王昱棠涉指示手下將4台名車過戶到第三人名下，另將7台名車開往北市內湖等地藏放等而涉及洗錢。

此外，太子集團的觸角甚至有延伸到帛琉涉及犯罪行為，王蕾絢、黃婕、施亭宇共3名台灣女子因此被美方制裁，專案小組這次也拘提黃婕、施亭宇2人到案，至於王蕾絢則早已離境。

