為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    朱國榮炒股逃亡被通緝 高院判朱炒作龍邦股票應賠償2289萬元

    2025/11/04 20:31 記者楊國文／台北報導
    國寶集團總裁朱國榮因龍邦炒股案被重判，目前逃亡海外，投保中心對朱等人炒作龍邦股票造成投資人損失，提起民事團體訴訟，求償2457萬多元，一審判投保中心敗訴，全案上訴，高等法院今改判朱等2人應連帶賠償2289萬多元，可上訴。 （資料照）

    國寶集團總裁朱國榮因龍邦炒股案被重判，目前逃亡海外，投保中心對朱等人炒作龍邦股票造成投資人損失，提起民事團體訴訟，求償2457萬多元，一審判投保中心敗訴，全案上訴，高等法院今改判朱等2人應連帶賠償2289萬多元，可上訴。 （資料照）

    國寶集團總裁朱國榮因龍邦炒股案被重判，目前逃亡海外，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）接受被害投資人委託，對朱國榮、朱的女性友人林桂馨炒作龍邦國際興業股票造成損失，提起民事團體訴訟，求償2457萬多元，一審判投保中心敗訴，全案上訴，高等法院今改判朱國榮2人應連帶賠償2289萬多元；可上訴。

    另外，投保中心另案亦對朱國榮等人炒作龍邦股票案，提告求償7532萬元，一、二審均判朱等人連帶賠償7532萬元，已上訴最高法院審理。

    投保中心求償指出，朱國榮、林桂馨自2014年2月5日起至同年4月15日止、2014年11月10日起至2015年2月10日止、2015年5月26日起至同年8月26日止及2016年1月30日起至同年3月25日止共4個時段期間，利用大量人頭帳戶，連續相對成交龍邦國際興業股票，以製造龍邦公司股票交易活絡的假象，並連續密集高價委託買入並成交，拉抬龍邦公司股價，不法操縱龍邦公司價量，導致投資人誤信而投資虧損，依證交法、民法等規定，訴請朱國榮人連帶賠償投資人損失共2457萬4665元。

    台北地院審理後，認定無證據證明朱國榮2人有賠償責任，判投保中心敗訴。投保中心不服，上訴高等法院。

    高等法院審理認為，朱國榮意圖操縱龍邦公司股價，導致投資人損失，有賠償責任，應以朱國榮在4個時段期間操縱股價開始前10個交易日的平均收盤價，每股分別為19.93元、18.905元、23.985元及18.22元，為各該期間龍邦股票的真實價格，來計算賠償受害人的金額，今判決朱國榮2人應連帶賠償2289萬多元。可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播