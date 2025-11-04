朱國榮炒股逃亡被通緝 高院判朱炒作龍邦股票應賠償2289萬元

國寶集團總裁朱國榮因龍邦炒股案被重判，目前逃亡海外，投保中心對朱等人炒作龍邦股票造成投資人損失，提起民事團體訴訟，求償2457萬多元，一審判投保中心敗訴，全案上訴，高等法院今改判朱等2人應連帶賠償2289萬多元，可上訴。 （資料照）

國寶集團總裁朱國榮因龍邦炒股案被重判，目前逃亡海外，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）接受被害投資人委託，對朱國榮、朱的女性友人林桂馨炒作龍邦國際興業股票造成損失，提起民事團體訴訟，求償2457萬多元，一審判投保中心敗訴，全案上訴，高等法院今改判朱國榮2人應連帶賠償2289萬多元；可上訴。

另外，投保中心另案亦對朱國榮等人炒作龍邦股票案，提告求償7532萬元，一、二審均判朱等人連帶賠償7532萬元，已上訴最高法院審理。

投保中心求償指出，朱國榮、林桂馨自2014年2月5日起至同年4月15日止、2014年11月10日起至2015年2月10日止、2015年5月26日起至同年8月26日止及2016年1月30日起至同年3月25日止共4個時段期間，利用大量人頭帳戶，連續相對成交龍邦國際興業股票，以製造龍邦公司股票交易活絡的假象，並連續密集高價委託買入並成交，拉抬龍邦公司股價，不法操縱龍邦公司價量，導致投資人誤信而投資虧損，依證交法、民法等規定，訴請朱國榮人連帶賠償投資人損失共2457萬4665元。

台北地院審理後，認定無證據證明朱國榮2人有賠償責任，判投保中心敗訴。投保中心不服，上訴高等法院。

高等法院審理認為，朱國榮意圖操縱龍邦公司股價，導致投資人損失，有賠償責任，應以朱國榮在4個時段期間操縱股價開始前10個交易日的平均收盤價，每股分別為19.93元、18.905元、23.985元及18.22元，為各該期間龍邦股票的真實價格，來計算賠償受害人的金額，今判決朱國榮2人應連帶賠償2289萬多元。可上訴。

