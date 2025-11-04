為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    幫忙協助民眾保護財產！ 高檢署頒發獎項感謝阻詐有功人員

    2025/11/04 19:54 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    林明昕政務委員及鄭銘謙部長等與會長官與得獎人員合照（高檢署提供）

    林明昕政務委員及鄭銘謙部長等與會長官與得獎人員合照（高檢署提供）

    為了有效打擊詐欺，高檢署3、4日舉行北區可疑帳戶預警中心研習會，並舉行有功人員頒獎典禮。現場除了邀請行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙到場頒獎外，另也各地檢署、調查局、刑事局等單位首長到場觀禮，感謝阻詐有功人員幫忙保護民眾財產。

    高檢署指出，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0以「抑制詐欺犯罪為宗旨、強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為目標，並透過跨機關合作、公私協力，從上游源頭防制、下游溯源查緝，同時強化查緝量能與懲罰力度，以保障民眾財產安全。

    檢察機關此次共有6人獲獎，包含台北地檢署檢察官林小刊、劉星汝與檢察事務官林玨瑩、羅尹柔以及新北地檢署主任檢察官劉文瀚、林原陞；調查局部分則有調查官張瑋珊獲獎；警察機關共有偵查佐游惟喆、石金澤、張偉倫、警員彭冠昇、陳婕函等5人；金融機關部分，則有聯邦銀行襄理鄭伊娜、第一銀行高級辦事員賴怡錚、玉山銀行資深專員莊妙珠等3人。

    政務委員林明昕表示，打詐是政府施政重點，賴總統多次關心及勉勵打詐國家隊，要讓民眾有感政府打詐的決心。將持續支持各項打擊詐欺的措施，讓詐騙犯罪無處遁形。

    法務部長鄭銘謙致詞時指出，現今電信詐騙集團透過科技、網路虛擬等方式詐騙民眾，是危害全世界最大的跨境犯罪。法務部已促請所屬機關，以「短影音」的宣導方式，讓民眾知悉法務部防詐及懲詐之成效，並提醒民眾了解最新詐騙手法，慎防遭詐騙。

    而高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，自推行起迄今年9月止，經攔阻警示及限制自動化交易4886個帳戶，攔阻及警示帳戶餘額共9億4千餘萬元。均歸功於金融機構人員前端的即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝，應給予高度肯定。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    法務部長鄭銘謙表示，高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，自推行起迄今年9月止，在金融機構人員前端的即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝下，成功攔阻及警示帳戶餘額共9億4千餘萬元。（高檢署提供）

    法務部長鄭銘謙表示，高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，自推行起迄今年9月止，在金融機構人員前端的即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝下，成功攔阻及警示帳戶餘額共9億4千餘萬元。（高檢署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播