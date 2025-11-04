幫忙協助民眾保護財產！ 高檢署頒發獎項感謝阻詐有功人員

林明昕政務委員及鄭銘謙部長等與會長官與得獎人員合照（高檢署提供）

為了有效打擊詐欺，高檢署3、4日舉行北區可疑帳戶預警中心研習會，並舉行有功人員頒獎典禮。現場除了邀請行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙到場頒獎外，另也各地檢署、調查局、刑事局等單位首長到場觀禮，感謝阻詐有功人員幫忙保護民眾財產。

高檢署指出，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0以「抑制詐欺犯罪為宗旨、強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為目標，並透過跨機關合作、公私協力，從上游源頭防制、下游溯源查緝，同時強化查緝量能與懲罰力度，以保障民眾財產安全。

檢察機關此次共有6人獲獎，包含台北地檢署檢察官林小刊、劉星汝與檢察事務官林玨瑩、羅尹柔以及新北地檢署主任檢察官劉文瀚、林原陞；調查局部分則有調查官張瑋珊獲獎；警察機關共有偵查佐游惟喆、石金澤、張偉倫、警員彭冠昇、陳婕函等5人；金融機關部分，則有聯邦銀行襄理鄭伊娜、第一銀行高級辦事員賴怡錚、玉山銀行資深專員莊妙珠等3人。

政務委員林明昕表示，打詐是政府施政重點，賴總統多次關心及勉勵打詐國家隊，要讓民眾有感政府打詐的決心。將持續支持各項打擊詐欺的措施，讓詐騙犯罪無處遁形。

法務部長鄭銘謙致詞時指出，現今電信詐騙集團透過科技、網路虛擬等方式詐騙民眾，是危害全世界最大的跨境犯罪。法務部已促請所屬機關，以「短影音」的宣導方式，讓民眾知悉法務部防詐及懲詐之成效，並提醒民眾了解最新詐騙手法，慎防遭詐騙。

而高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，自推行起迄今年9月止，經攔阻警示及限制自動化交易4886個帳戶，攔阻及警示帳戶餘額共9億4千餘萬元。均歸功於金融機構人員前端的即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝，應給予高度肯定。

法務部長鄭銘謙表示，高檢署推行的「可疑帳戶預警中心機制」，自推行起迄今年9月止，在金融機構人員前端的即時關懷、攔阻與通報，結合執法人員溯源查緝下，成功攔阻及警示帳戶餘額共9億4千餘萬元。（高檢署提供）

