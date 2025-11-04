為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2外籍男持紙板全台巡迴乞討 高雄巨蛋現身被逮

    2025/11/04 19:18 記者許麗娟／高雄報導
    2名外籍男子在高雄巨蛋附近，持紙板向路人乞討。（擷取自threads@pudding14221）

    2名外籍男子在高雄巨蛋附近，持紙板向路人乞討。（擷取自threads@pudding14221）

    2名外籍男子今（4日）下午持紙板，坐在高雄巨蛋外人行道乞討，網友將畫面PO上網並寫著「外國人疑似全台巡迴街討詐騙」，獲得熱烈迴響，指在台中、嘉義、台南等都看過這2人，甚至連香港街頭都現身過，移民署高雄市專勤隊獲報，與警方將2人帶回，將依違反入出國及移民法驅逐出境。

    據了解，向路人乞討捐款的2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，10月底持觀光簽證入境後，從台中、嘉義、台南花園夜市一路南下，今天2人到高雄巨蛋附近持著紙板寫著「銀行卡遭凍結，需要籌措醫療費用6萬去越南治療」，其中1人右手還以手臂吊帶吊著，向路人博得同情並乞討捐款。

    由於2人行徑可疑，有網友在社群平台發文後，立即吸引不少人留言，指這2人曾在台北西門町、台中一中商圈、嘉義文化路夜市、台南花園夜市出現過，現在終於到高雄巨蛋附近了，可能不久就到屏東墾丁了，並有網友指近期在香港、韓國等都曾出現這種街頭「募款」的行為，猜測是詐騙並報警。

    移民署指出，經將2人帶回調查，2人推託為了治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療。這幾天總計募款所得大約新台幣7000元。經移民署查證此類行為，不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將予以驅逐出國。

    民眾貼文指曾在台中一中商圈見到2人。（擷取自threads@pudding14221）

    民眾貼文指曾在台中一中商圈見到2人。（擷取自threads@pudding14221）

    2名外籍人士被發現在嘉義市文化路夜市。（擷取自threads@pudding14221）

    2名外籍人士被發現在嘉義市文化路夜市。（擷取自threads@pudding14221）

    移民署人員將2人帶回調查。（民眾提供）

    移民署人員將2人帶回調查。（民眾提供）

    移民署人員將俄羅斯籍與白俄羅斯籍男子帶回調查。（民眾提供）

    移民署人員將俄羅斯籍與白俄羅斯籍男子帶回調查。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播