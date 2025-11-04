2外籍男持紙板全台巡迴乞討 高雄巨蛋現身被逮

2名外籍男子在高雄巨蛋附近，持紙板向路人乞討。（擷取自threads@pudding14221）

2名外籍男子今（4日）下午持紙板，坐在高雄巨蛋外人行道乞討，網友將畫面PO上網並寫著「外國人疑似全台巡迴街討詐騙」，獲得熱烈迴響，指在台中、嘉義、台南等都看過這2人，甚至連香港街頭都現身過，移民署高雄市專勤隊獲報，與警方將2人帶回，將依違反入出國及移民法驅逐出境。

據了解，向路人乞討捐款的2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，10月底持觀光簽證入境後，從台中、嘉義、台南花園夜市一路南下，今天2人到高雄巨蛋附近持著紙板寫著「銀行卡遭凍結，需要籌措醫療費用6萬去越南治療」，其中1人右手還以手臂吊帶吊著，向路人博得同情並乞討捐款。

由於2人行徑可疑，有網友在社群平台發文後，立即吸引不少人留言，指這2人曾在台北西門町、台中一中商圈、嘉義文化路夜市、台南花園夜市出現過，現在終於到高雄巨蛋附近了，可能不久就到屏東墾丁了，並有網友指近期在香港、韓國等都曾出現這種街頭「募款」的行為，猜測是詐騙並報警。

移民署指出，經將2人帶回調查，2人推託為了治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療。這幾天總計募款所得大約新台幣7000元。經移民署查證此類行為，不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將予以驅逐出國。

民眾貼文指曾在台中一中商圈見到2人。（擷取自threads@pudding14221）

2名外籍人士被發現在嘉義市文化路夜市。（擷取自threads@pudding14221）

移民署人員將2人帶回調查。（民眾提供）

移民署人員將俄羅斯籍與白俄羅斯籍男子帶回調查。（民眾提供）

