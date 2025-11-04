黃明志捲「護理系女神」命案 涉毒出庭內幕首曝光！

黃明志捲入謝侑芯命案。（資料照）

被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯上月22日被發現在馬來西亞吉隆坡一間高級飯店離奇猝死，大馬歌手黃明志被爆出是關鍵人物，黃明志今（4日）因失聯多時被大馬警方通緝。在此之前，黃明志因毒品犯罪被起訴，出庭應訊相關細節今天稍早被大馬媒體曝光！

謝侑芯傳出到大馬進行拍攝工作意外猝逝，大馬警方懷疑她生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，猝逝意外發生當下，黃明志人就在旁邊。大馬警方表示，10月22日在吉隆坡一間五星級飯店外發現神情異常的黃明志，之後發現謝侑芯赤裸身亡於浴缸內；後續警方還在黃明志房間內搜出疑似毒品的藍色小藥丸，俗稱搖頭丸「愛他死」（Estacy）。

之後黃明志被逮捕，大馬檢警於10月24日以持有毒品和濫用毒品2項罪名起訴黃明志，但當時案件尚未曝光，因此沒有知曉他出庭應訊的事情，可隨著輿論延燒，大馬《中國報》今傍晚曝光當天法庭內幕。

法庭文件指出，黃明志因10月22日的尿檢顯示對安非他命、甲基苯丙胺（冰毒）、克他命和四氫大麻酚4種毒品呈陽性反應，被控濫用毒品；另外，警方在同日下午約莫4點半，在吉隆坡悅榕莊酒店一間客房，搜出黃明志持有的5.12克疑似搖頭丸毒品，指控持有毒品。

《中國報》指出，上述2罪一旦成立，將可判2年以上、5年以下監禁，以及3至9下鞭笞。不過黃明志堅持否認犯下檢方指控的2項毒品犯罪。

10月24日當天開庭，檢方向法官建議讓黃明志以8000令吉（約新台幣5.9萬元）交保，但黃明志的律師要求降低交保金，法官最終裁定讓黃明志以以兩案各2000令吉（約新台幣1.5萬元），共4000令吉（約新台幣2.9萬）交保，並找一名擔保人讓他保外候審，這2宗涉毒案預計12月18日進行庭審。

不過吉隆坡總警長今天宣布，這起事件由猝死案轉為謀殺命案方向偵辦，傳喚黃明志到案說明卻遲遲未現身，也聯繫不到本人，因此大馬警方已正式發布全國通緝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

