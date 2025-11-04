「高齡駕駛」與「詐騙」成網路偏見標籤 「弘道」籲消除對長者年齡歧視

弘道老人福利基金會與「網路溫度計DailyView」平台共同發布《網路高齡負面用語調查報告》，結果顯示「高齡駕駛」與「詐騙」是最常出現的負面語句。（弘道老人基金會提供）

弘道老人福利基金會今（4日）與「網路溫度計DailyView」平台共同發布《網路高齡負面用語調查報告》，結果顯示「高齡駕駛」與「詐騙」是最常出現的負面語句，讓原本中性事件，在輿論被貼上偏見標籤，使高齡者被簡化為問題的代名詞，呼籲消除社會或報導等改變思維與角度，消除年齡歧視。

該報告運用AI語意分析與網路情緒判定技術，觀察去年7月到今年7月的新聞與社群中的高齡相關詞彙，發現討論集中於「交通安全」與「詐騙防制」兩大主軸，其中新聞內容前10大負面用語中，與詐騙相關的詞彙（如詐騙、被騙、遭詐）佔半數，其次為交通議題（如高齡駕駛、暴衝、無照），以及涉及世代衝突的語句（如咆哮、讓座）。

在社群內容前10大負面用語中，除延續詐騙與交通2大主題外，另有半數反映世代對立與汙名化，如「讓座」、「老人味」、「倚老賣老」等，顯示社群討論更具情緒與貼標傾向，若整合前30大負面詞彙，還可見「淒涼」、「生不如死」、「長照悲歌」、「下流老人」、「老人臭」等具標籤性與情緒色彩的用語。

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，許多事件原本是中性的，卻因語言使用而被貼上標籤，使「老」成為問題的代名詞，如此不僅傷人，也讓世代間更難理解、加深對立。聯合國呼籲消除年齡歧視，台灣「高齡」議題的語言敏感度明顯不足，應改變思維與角度，如高齡駕駛改成高齡交通安全或友善駕駛支持，高齡問題改成高齡議題，讓焦點回歸事件與制度脈絡。

網路溫度計母公司、大數據公司營運長蔣志薇表示，從「詐騙」、「高齡駕駛」到「老人味」等詞彙的語意演變背後，反映社會對「信任」與「責任」的再分配焦慮，盼助社會看見隱藏在情緒背後的結構性訊號。

