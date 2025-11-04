疑棄羊屍竟釀憾事 ! 彰化七旬翁命喪彰化東螺溪

楊姓老翁陳屍東螺溪支流溪湖幹線排水溝。（圖擷取googlemap）

彰化縣溪湖鎮七十多歲楊姓老翁，1日晚間騎機車外出後失聯，經家屬報案，警方於東螺溪支線溪湖幹線排水溝發現其身影，已無生命跡象。據民眾透露，老翁疑似為了丟棄飼養的死亡小羊，在溪邊不慎滑倒喪命，檢警相驗後初步排除他殺。

家屬表示，楊翁1日晚間離家未歸，因擔心其安危而報警協尋。警方調閱監視器，發現老翁最後身影出現在東螺溪沿岸，機車腳踏板上載有以飼料袋包裹的不明物品。搜救人員隨後沿著溪流尋找，最後在支線溪湖幹線排水溝發現老翁溺斃在水裡，經打撈已明顯死亡。

據了解，楊翁飼養數頭乳羊，其中一頭在當日早上死亡，由於近期社會對非洲豬瘟疫情關注，推測老翁可能擔心羊隻死因遭誤解，才於晚間獨自騎車前往溪邊棄置屍體，但該排水溝沒護欄，沿岸又長滿雜草，研判老翁可能是在棄置過程中，不慎踩空而跌落水裡，加上地處偏僻，來不及呼救，導致意外發生。

警方初步了解，經調閱監視器確認其機車上載有物品，但無法辨識其內容為何？是發現場也無監視器畫面，確切死因還待釐清。檢方昨日相驗後，初步認定無他殺嫌疑，家屬對死因無異議。

對此彰化縣動物防疫所表示，非洲豬瘟病毒僅感染豬隻，對牛、羊、鹿等動物無傳染力，民眾無須過度恐慌，並應配合政府防疫措施，妥善處理動物屍體。

