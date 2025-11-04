為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑棄羊屍竟釀憾事 ! 彰化七旬翁命喪彰化東螺溪

    2025/11/04 18:25 記者陳冠備／彰化報導
    楊姓老翁陳屍東螺溪支流溪湖幹線排水溝。（圖擷取googlemap）

    楊姓老翁陳屍東螺溪支流溪湖幹線排水溝。（圖擷取googlemap）

    彰化縣溪湖鎮七十多歲楊姓老翁，1日晚間騎機車外出後失聯，經家屬報案，警方於東螺溪支線溪湖幹線排水溝發現其身影，已無生命跡象。據民眾透露，老翁疑似為了丟棄飼養的死亡小羊，在溪邊不慎滑倒喪命，檢警相驗後初步排除他殺。

    家屬表示，楊翁1日晚間離家未歸，因擔心其安危而報警協尋。警方調閱監視器，發現老翁最後身影出現在東螺溪沿岸，機車腳踏板上載有以飼料袋包裹的不明物品。搜救人員隨後沿著溪流尋找，最後在支線溪湖幹線排水溝發現老翁溺斃在水裡，經打撈已明顯死亡。

    據了解，楊翁飼養數頭乳羊，其中一頭在當日早上死亡，由於近期社會對非洲豬瘟疫情關注，推測老翁可能擔心羊隻死因遭誤解，才於晚間獨自騎車前往溪邊棄置屍體，但該排水溝沒護欄，沿岸又長滿雜草，研判老翁可能是在棄置過程中，不慎踩空而跌落水裡，加上地處偏僻，來不及呼救，導致意外發生。

    警方初步了解，經調閱監視器確認其機車上載有物品，但無法辨識其內容為何？是發現場也無監視器畫面，確切死因還待釐清。檢方昨日相驗後，初步認定無他殺嫌疑，家屬對死因無異議。

    對此彰化縣動物防疫所表示，非洲豬瘟病毒僅感染豬隻，對牛、羊、鹿等動物無傳染力，民眾無須過度恐慌，並應配合政府防疫措施，妥善處理動物屍體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播