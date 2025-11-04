台中神岡車禍！7旬婦騎機車直行大貨車左轉未注意 當場被輾爆頭死亡

神岡區國道4號聯絡道與圳前路口，今下午發生大貨車與機車碰撞車禍，71歲女騎士當場死亡。（民眾提供）

蕭姓男子駕駛大貨車，今天下午1時50分左右，行經台中市神岡區國道4號聯絡道與圳前路口時，撞到同向騎乘機車的71歲王姓老婦，造成王婦當場爆頭死亡，豐原警分局獲報到場，蕭男經酒測未酒駕，詳細肇事原因由交通警察大隊進一步分析研判。

警方調查指出，今天下午1時50分左右，蕭姓男子（44歲）駕駛營業用大貨車，沿圳前路停等紅燈，綠燈起步欲左轉往國道4號聯絡道行駛時，疑未注意前方騎機車的王姓婦人（71歲），王婦要直行，大貨車當場將王婦輾過，致其爆頭死亡，消防人員到場評估王婦已無生命跡象，未送醫。蕭男酒測值為0，並未酒駕；王婦是否酒駕則有待法醫抽血相驗確認。

社口交通小隊小隊長蔡榮輝呼籲，駕駛人應遵守交通號誌與規則，行車時務必注意車前動態，確保自身與其他用路人安全。同時提醒民眾行經大型車輛周邊應保持安全距離，避免併行或停在盲區死角內，若遇大型車轉彎，應停於其後輪後方，待車輛完全通過後再行進，以確保行車安全。

