BMW駕駛處理事故遭大客車追撞亡 司機：看到警示牌已來不及

吳女駕駛BMW行經國1五楊高架桃園段，疑未保持安全距離撞上前車，造成4車事故。（記者鄭淑婷翻攝）

國道1號五楊高架南向45.3公里處、桃園路段，昨（3）日晚間7點發生4輛車連環事故，29歲吳姓BMW女駕駛站在車外處理時，遭後方57歲鄭姓男子駕駛的國道客運追撞，被捲入車底送醫不治，檢警今天下午會同法醫相驗，客運業者代表指出，當時天氣不好、車子擋風玻璃有雨水，駕駛發現前方三角警示牌已來不及，第一間也不知撞到人，下車後旁人才告訴他「有人在車底下」。

客運業者代表指出，檢視肇事客運車輛的行車紀錄器，當時天氣不是很好，擋風玻璃都有雨水，當駕駛發現前方有一個小三角警示牌已經來不及，三角警示牌擺放在前方事故車輛後一點點，沒有放在100公尺的距離，當時客運行駛在高乘載車道，事發處又是下坡路段，但最主要是天氣不佳，前方4輛車事故也是剛發生，客運司機發現時已來不及，也沒看到女駕駛，經詢問當事駕駛，駕駛說當下完全不知有撞到人，下車後旁人才告訴他車底有人，事發後駕駛情緒相當低落，3、4個小時都還在顫抖，「誰都不願發生這樣的事」，車內約17名乘客，約20分鐘後由後車協助將乘客接運離開。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，死者吳女駕駛BMW自小客車行經事發路段，疑似未保安全距離撞擊前方3輛車輛，造成4輛車事故，現場無人受傷，但於事故排除過程中，遭後方鄭男駕駛的台北往新竹的客運追撞，站於車外的吳女因此受困車底，經警消人員救出後送往林口長庚醫院急救，晚間宣告不治。

吳女站在車外處理4車事故時，遭後方國道客運撞上，捲入車底送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

肇事的客運駕駛由警方帶往相驗現場。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法