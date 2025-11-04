「太子集團」跨國詐騙案 檢調搜索在台公司 扣押豪車、豪宅計45億元

承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，經向台北地院聲請扣押勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）獲准。（調查局提供）

美國司法部上月起訴柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控在柬國從事電信詐騙與洗錢，美國財政部海外資產控制辦公室，亦將該集團在台所設的9家公司及3名國人列入制裁名單；台北地檢署今兵分47路，搜索約談太子集團王姓、辜姓主管等25人，並向法院聲請扣押和平大苑等不動產18筆、各式名車26輛、銀行帳戶60個，合計價值高達45億2766萬餘元。

北檢指出，在美方10月14日公告起訴後，檢方隨即於15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪指揮警、調偵辦，經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內不法事證，今日指揮調查局台北市調查處、刑事局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，搜索該集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顆玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等共47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明。

辦案團隊發現，該集團將海外詐騙所得，用以在台成立公司，吸收工程師，發展線上博奕事業，另透過聯凡等空殼公司購入和平大苑等不動產，甚至被美方起訴、制裁後，隱匿名車以防止遭發現，並企圖移轉台灣太子公司1千多萬元現金至尼爾公司；另外有3名台灣人在帛琉幫集團，以投資等方式隱匿不法所得，檢方因此約談太子集團在台王姓、辜姓主管等人。

北檢表示，承辦檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，經向台北地院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元），勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、布加迪、保時捷等各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地院已於10月27日裁准扣押。

美方起訴書揭露，太子控股在30多個國家經營數十家企業，表面從事房地產開發，實則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，透過社群媒體與網路訊息聯繫受害者，建立關係後以高報酬投資為餌詐財；美方公布的制裁名單中還包括3名台灣人，和9家在台灣登記的公司。除了台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment），其他8家公司的登記地址，都是位於藝人周杰倫所住的台北市和平東路豪宅「和平大苑」內。

