基隆檢舉亂丟垃圾獎金提高出現組織性檢舉達人 10天收9罰單引民怨

基隆市將亂丟廢棄物罰款提高至3600元，並成立檢舉平台鼓勵民眾檢舉並將檢舉獎金從50％提高到75％，基隆市去年4月至今9月檢舉案件高達1萬3千多件，市議員認為有「公報私仇」，還有人以檢舉維生，甚至出現組織性檢舉達人，有民眾10天內收到9張罰單，獎金分配情形十分不恰當。

基隆市環保局近年將亂丟廢棄物的罰鍰從1200元提升至2400元，現為3600元，據環保局評估明年將調高至4800元，環保局也針對熱區部署移動式監視器，並推出LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，民眾的檢舉將金從已繳罰鍰的50％提高到75％。

據環保局指出，從去年4月到今年9月底受理民眾檢舉1萬3千多件，裁處5128件。其中亂丟垃圾的樣態中以丟菸蒂占7成，其次是垃圾廢棄物、呼檳榔、張貼廣告。

市議員吳樺珈、施偉政指出，市府將檢舉獎金比例提高後，有人就靠檢舉維生，還有公報私仇的情形，造成民眾之間的矛盾，建議調整檢舉獎金分配比例，大部分作為改善環境設施。

市議員連恩典有民眾投訴，在10天內就收9張罰單，當事人快氣瘋，應該在檢舉時就給當事人提醒，讓他改進。

環保局長馬仲豪指出，廢棄物清理法最高可罰6000元，市府提高罰款金額在廢棄物清理法的範圍內，希望民眾不要因一時之便造成環境污染。除了在仁愛市場、廟口夜市周邊增設人行道專用垃圾桶，並在外木山海興游泳池等7處設有菸蒂投票箱，市區垃圾已逐漸減少。

清潔人員在城際轉運站的大頂棚廣場檢拾菸蒂。（記者盧賢秀攝）

