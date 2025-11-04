水電工早出晚歸養家遇毒駕奪命 妻子失依哭斷腸「我什麼都沒有了」

戴妻頓失依靠，相驗時哭紅雙眼。（記者鄭淑婷翻攝）

33歲黃姓男子昨（3）日晚間9點多，疑似吸毒後駕車肇事，67歲戴姓小貨車駕駛在返家途中遇死劫，檢警今天下午相驗戴男遺體，戴妻頓失依靠，神情無助、哭紅雙眼說「我什麼都沒有了」，肇事的黃男被警方帶來，對於家屬連一句道歉都沒有。

戴男與妻子相依為命，兩人沒有孩子，靠著戴男水電工作養家，每天早出晚歸，戴妻說，事發後妹妹聯絡上她，跟她說丈夫出車禍，她問嚴不嚴重，妹妹只說滿嚴重的，要她趕快來醫院，如今丈夫走了、她也沒有工作，不知道之後該怎麼辦，對方到現在沒有任何的道歉，其家人也沒有出現。

戴妻的姊姊說，「一早看到新聞很驚訝」，戴男與妹妹沒有孩子、妹妹也沒上班，家中生活開銷都靠戴男做水電、到大樓牽線牽電維持，事發當晚也是工作到很晚才要回家，沒想到卻遭毒駕撞擊身亡，肇事者似乎沒有提供行車紀錄器，戴男車內的行車紀錄器，因車頭撞爛已嚴重毀損。

她也提到，戴男老家在新竹關西，後來從新北市搬到桃園龜山，買房入住後接連發生不好的事，如今又遇上毒駕，一條命就這樣沒了，「運氣真的很不好」，肇事者卻毫髮無傷，妹妹得知消息後六神無主，只能靠兄弟姊妹給她精神支柱，要求肇事者負起責任。

涉嫌毒駕肇事的黃男被警方帶至相驗現場，面對家屬他一句道歉都沒有。（記者鄭淑婷攝）

戴男與妻子相依為命，戴男返家途中遇死劫，妻子頓失依靠。（家屬提供）

