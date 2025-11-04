更生保護會80週年慶！ 總統、副總統賀電肯定 表揚更生典範與十大更輔員

更生保護會成立迄今已邁入80週年，法務部長鄭銘謙致詞表示，感謝各獲獎者長年無私奉獻，秉持「不放棄任何一個人」的信念，接納曾犯錯的人，給予陪伴與支持。（圖由法務部提供）

更生保護會成立80週年，今下午張榮發慈善基金會國際會議中心舉辦「更保八十・溫暖有感・以愛復歸」，頒發參與監所教化暨保護事業有功人士及團體、推展更生保護事業有功人士及團體，以及每10年一次選拔的十大傑出更生輔導員獎項。總統賴清德、副總統蕭美琴並特致賀電，肯定更生保護會在推動矯正與更生工作的重大貢獻，及獲獎人長期的付出與奉獻。

更生保護會自成立以來，持續推動更生保護與輔導工作，每10年舉辦一次「十大傑出更生輔導員」選拔，表揚全國近千位志工輔導員中表現卓越者。這些更生輔導員長年投入戒癮輔導、家庭重建與就業協助，協助更生人穩定復歸，改變個案與其家庭的人生軌跡，今法務部部長鄭銘謙、政務次長黃世杰、常務次長黃謀信、台灣高等檢察署檢察長兼台灣更生保護會董事長張斗輝，以及全國各地檢署檢察長與各分會主任委員皆親臨會場。

鄭銘謙致詞時表示，台灣更生保護會成立80年來，持續凝聚社會善良與正向力量，透過溫暖與愛陪伴無數更生個案重新站起來。更生保護工作秉持「不放棄任何一個人」的信念，接納曾犯錯的人，給予陪伴與支持，讓他們有重新開始的機會、重燃對生命的希望，進而降低再犯風險、促進社會安全與祥和。

鄭銘謙也感謝各獲獎者長年無私奉獻，無論酷暑寒冬、晝夜奔波，始終陪伴更生人走出人生陰霾，是台灣社會中最堅定也最溫柔的力量，未來法務部與台更保將持續攜手，串聯更多社會資源，推動「以愛陪伴復歸、以溫暖感動生命」，讓台灣成為更具包容與希望的社會。

賴總統賀電。（圖由法務部提供）

