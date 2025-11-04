周盈文倒下「法官過勞是國安問題」 律師工會提「提升司法預算」5項改革

最高法院法官周盈文（見圖）昨在法官辦公室昏倒送醫急救，北市律師職業工會今日指出，「法官過勞是國安問題」，提出「具體提升司法預算」等5項司改之道。（資料照）

即將於明年1月退休的最高法院法官、前高院行政庭長周盈文，昨日下午疑因高血壓引發腦出血，在最高法院辦公室昏倒，被送至台大醫院急救，引起關切，目前在加護病房靜養中。台北市職業律師工會今日指出，此事是司法體系長期制度性過勞、壓力瀕臨潰堤的冰山一角，法官的勞動條件與身心健康，已是攸關司法存續的國安問題，提出「具體提升司法預算」等5項司法改革之道。

北市律師職業工會今天以周盈文法官病例一事，針對法官健康危機、司法過勞發表聲明指出，周盈文法官在辦公室內腦出血倒下，雖經搶救尚稱平安，但律師職業工會的心情無比沉重，讓人聯想到去年一位優秀的士林地院法官選擇結束生命，到高等法院女法官在辦公室討論案件至昏厥倒地，一連串重大傷病已為司法制度敲響最急迫的警鐘，律師界深刻體會法官所面臨的沉重壓力。

請繼續往下閱讀...

北市律師職業工會表示，法官不是神，更不是一台沒有情緒、不會疲憊的判決機器。當一位又一位學養深厚、經驗豐富的法官，不是選擇提早離開，就是以健康為代價直接倒在崗位上時，是整體司法信譽的崩潰，「一個讓法官用生命在審判的體制，絕非現代法治國家之福」。

北市律師職業工會認為，近年來，隨著民眾法治意識提升與社會日趨複雜，法院案件量呈線性式增長，但司法資源卻遠遠追不上案件增長的腳步，與國際標準相比明顯落後，今提出5項司法改革之道。

首先，應具體提升司法預算。2025年我國司法院預算僅佔中央政府總預算的0.98%， 根據世界銀行（WorldBank）的研究，經濟合作暨發展組織（OECD）的國家，司法預算平均佔政府總支出的1.2%，台灣對司法的投資，顯然已落後於國際平均水平，考量我國獨特且沉重案件壓力，建議預算提升至1.5%的目標。

其次是「總量管制，徹底檢討案件負荷量」，對濫訴或無謂程序爭訟，從制度上予以節制；第三，擴充輔助人力，例如應大幅擴編並提升司法助理、書記官、法官助理等輔助人力的質與量，完善支援系統；第四，建立高度性的身心健康支持機制；第五，改革不合理的管考制度，如廢除或修改以「結案率」為核心的管考指標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法