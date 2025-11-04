欠錢誤入中共「臥龍會」 憲兵中士洩密換30萬被訴求刑6年

台北地檢署。（資料照）

前台北憲兵隊許姓中士，因欠款急需用錢，上網尋找民間貸款，不料遭中共情治單位設立的神祕組織「臥龍會」吸收，除了拍影片稱反對台獨，還交付個人兵籍資料，獲得約30萬元報酬，台北地檢署今依違反「國家安全法」洩漏公務上應秘密文件罪及「貪污治罪條例」違背職務收賄罪起訴許男，並求刑6年。

據了解，23歲許男因購買手機、機車及家用品，積欠債務，去年間上網搜尋貸款公司協助，帳戶卻遭詐騙集團利用作為人頭帳戶。

檢警偵辦詐欺案期間，發出傳票給許男，台北憲兵隊因此察覺有異，展開自清後報請檢察官指揮偵辦。

檢方查出，許男去年9月因對外尋求借貸，看到軍人優惠貸款廣告，先後結識LINE綽號「LEO B」、Telegram綽號「Gucci」的中共情治人員，被告知可選擇「借錢免還款」方案，並引誘他加入Telegram群組「臥龍會」群組。

據了解，「臥龍會」應是中共情治單位成立的秘密組織，該組織主旨為「止戰、避戰、和平」，同時有多條幫規，要加入者接受組織領導，依組織指示不定時拍些特定照片上傳，於戰爭時可以發揮作用；若得知重大秘密訊息向組織回報，可按件計酬，該組織甚至要求成員撰寫台海戰爭影集「零日攻擊」觀後心得以展現立場。

檢方查出，許男為了加入該組織，竟拍片提及：「XX戰爭、XX統一、兩岸XX」及「反對台獨」，連同兵籍資料一併傳給綽號「Gucci」的情工人員，並陸續獲得30萬8千元報酬。

檢方審酌被告許身為憲兵，以忠貞為軍風，主要任務是維繫軍紀、執行軍法、約束其他軍人行為舉止，卻僅因小利背棄對國家的忠誠，戕害軍譽且嚴重影響民心士氣，但他已於偵查中自白犯行，倘日後審理時自動繳交全部犯罪所得，且能坦認所有犯行，請依貪污治罪規定減輕其刑，並量處6年以上徒刑，以此匡正不法。

