為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    欠錢誤入中共「臥龍會」 憲兵中士洩密換30萬被訴求刑6年

    2025/11/04 15:15 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    前台北憲兵隊許姓中士，因欠款急需用錢，上網尋找民間貸款，不料遭中共情治單位設立的神祕組織「臥龍會」吸收，除了拍影片稱反對台獨，還交付個人兵籍資料，獲得約30萬元報酬，台北地檢署今依違反「國家安全法」洩漏公務上應秘密文件罪及「貪污治罪條例」違背職務收賄罪起訴許男，並求刑6年。

    據了解，23歲許男因購買手機、機車及家用品，積欠債務，去年間上網搜尋貸款公司協助，帳戶卻遭詐騙集團利用作為人頭帳戶。

    檢警偵辦詐欺案期間，發出傳票給許男，台北憲兵隊因此察覺有異，展開自清後報請檢察官指揮偵辦。

    檢方查出，許男去年9月因對外尋求借貸，看到軍人優惠貸款廣告，先後結識LINE綽號「LEO B」、Telegram綽號「Gucci」的中共情治人員，被告知可選擇「借錢免還款」方案，並引誘他加入Telegram群組「臥龍會」群組。

    據了解，「臥龍會」應是中共情治單位成立的秘密組織，該組織主旨為「止戰、避戰、和平」，同時有多條幫規，要加入者接受組織領導，依組織指示不定時拍些特定照片上傳，於戰爭時可以發揮作用；若得知重大秘密訊息向組織回報，可按件計酬，該組織甚至要求成員撰寫台海戰爭影集「零日攻擊」觀後心得以展現立場。

    檢方查出，許男為了加入該組織，竟拍片提及：「XX戰爭、XX統一、兩岸XX」及「反對台獨」，連同兵籍資料一併傳給綽號「Gucci」的情工人員，並陸續獲得30萬8千元報酬。

    檢方審酌被告許身為憲兵，以忠貞為軍風，主要任務是維繫軍紀、執行軍法、約束其他軍人行為舉止，卻僅因小利背棄對國家的忠誠，戕害軍譽且嚴重影響民心士氣，但他已於偵查中自白犯行，倘日後審理時自動繳交全部犯罪所得，且能坦認所有犯行，請依貪污治罪規定減輕其刑，並量處6年以上徒刑，以此匡正不法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播